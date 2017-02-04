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Сотрудники управления образования отреагировали на видеозапись.
Руководство Управления образования Карагандинской области завершило служебное расследование по факту претензий родителей к тестовым заданиям олимпиады для второклассников, передает Today.kz.
Сложные для малышей вопросы озвучил в ролике, опубликованном на YouTube, родитель одной из школьниц. Сотрудники управления образования отреагировали на видеозапись.
«В ходе служебного расследования установлено, что о тестовых заданиях в своем ролике, опубликованном на YouTube, рассказал родитель ученицы второго класса гимназии № 38 Караганды. Установлено, что отделом образования во всех организациях образования города олимпиада для учащихся вторых классов по познанию мира не проводилась. По словам классного руководителя Рожновой, с целью выявления одаренных детей педагог использовала дополнительные учебные задания. В данном случае тесты были использованы из материалов, предложенных Международной олимпиадой по основам наук в начальных классах URFODU (Уральский государственный педагогический университет). Данный ресурс предлагает задания для стран ближнего и дальнего зарубежья», — сообщили в пресс-службе управления образования региона.
Как отметили в пресс-службе управления образования, учитель имеет право на дополнительных занятиях расширять кругозор учащихся.
«В данном случае тестовые задания не входили в казахстанские образовательные стандарты. В связи с этим педагогу рекомендовано впредь обращаться к ресурсам, рекомендованным для казахстанских школ», — сообщили в пресс-службе.
Выставление оценок по результатам этих тестов не предусматривалось. Участие в школьных олимпиадах, как отметили в пресс-службе, носит исключительно добровольный характер.
Напомним, что житель Караганды, являющийся отцом второклассницы, разместил на YouTube видеоролик, в котором возмутился вопросами в тестовых заданиях, розданных школьникам к предстоящей олимпиаде.
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А я вот лично не верю,что простой учитель,учитывая наши реалии,смог бы продвинуть свою личную олимпиаду без санкции руководства и указки из гороно. Все дело в том, что был своего рода тест-проверка на «вшивость». на реакцию родителей на дурацкие вопросы. Меня вот что удивляет-почему,вот почему опытами над детьми не занимаются соответствующие органы??? Промывка детских мозгов-это не есть подрыв основ государства и нашего будущего??? И дело уже не в том кто из наших детей умнее,а кто вообще туп. Никогда не будет нормальной конкуренции,когда звания и титулы покупаются за деньги. А во что это выливается «мы» все этим уже насытились. 15-й министр-это ж надо прежде всего осмыслить!!! Отчего такая «текучка»-кто нибудь из «нас» всерьез задумывался???
02556
04 февраля, 2017 в 19:31