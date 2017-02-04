В Казахстане птицей 2017 года стал филин, передает Today.kz со ссылкой на сайт Top-news.kz. Птицу года выбрала казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) совместно с Союзом охраны птиц Казахстана.

Кампания «Птица года» проводится в стране с 2007 года.

Основная цель кампании — привлечение внимания населения к птицам, которые заслуживают особого отношения, через проведение различных природоохранных акций и пропаганды.

Филин внесен в Красную книгу Казахстана. Активная хозяйственная деятельность человека приводит к сокращению мест гнездования, кроме того, филины погибают на автотрассах и на высоковольтных линиях электропередач. Но одна из главных проблем связана как раз с тотемной ролью филина — его убивают для изготовления оберегов из когтей и перьев, хотя охота на него полностью запрещена. Страдают и другие виды сов, а их в Казахстане 12. Все они полезны уничтожением грызунов и ночных насекомых-вредителей. Некоторых из них, например, сплюшку можно привлечь в сады и парки, развешивая домики-совятники.