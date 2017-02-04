Благотворительный ящик павлодарских школьниц пропал

Сколько денег было в благотворительной коробке, девочки не знают.

Ящик для сбора пожертвований нуждающимся, установленный школьницами из Павлодара, вновь исчез, передает Today.kz. Утром 2 февраля Аружан Сарканова и Дина Кобланды установили второй ящик на остановке недалеко от школы. В деревянной коробке любой желающий мог оставить мелочь, а нуждающиеся люди могли взять деньги на проезд. Но на следующий день девочки увидели, что уличной копилки на месте не оказалось. Ящик был сорван вместе с деньгами.

«Не передать словами, как нам обидно! Уже второй ящик сутки не провисел на остановке. Мы даже не знаем, смогли ли нуждающиеся воспользоваться помощью. Мы придумали этот контейнер, а теперь придумаем, как ее надежно установить», — заверили расстроенные школьницы.

Сколько денег было в благотворительной коробке, девочки не знают.

«Мы попросим волонтеров из молодежного центра Павлодара, чтобы помогли смастерить хорошую, надежную коробочку. Возможно, у активистов нашего города появятся идеи. Мы приложим все усилия, чтобы поддержать начинания девочек, тем более что такая поддержка нуждающихся понравилась павлодарцам», — заверил заместитель руководителя управления образования города Ернур Дауенов.

Узнавшие о пропаже благотворительного ящика павлодарцы предложили устанавливать коробки для сбора денег в салонах автобусов.

Напомним, в конце января две девочки из Павлодара установили картонную коробку с надписью: «Не хватает на проезд – возьми, не жалко — положи!».

«Как-то после школы мы стояли на остановке, и к нам подошел дедушка, просил денег на проезд. Мы, конечно, сразу помогли. Через несколько дней на уроке алгебры нам совершенно спонтанно пришла идея установить коробку или ящик, куда можно было бы положить мелочь или, наоборот, взять денег», — рассказала ученица 7-го класса школы №35 Аружан Сарканова.

По наблюдениям школьниц, в ящик опускали монеты в основном люди от 30 до 50 лет и дети, брали — только пенсионеры.