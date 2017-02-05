Для выявления преступных фактов расходования денег создадут спецкомиссию

Президент поручил привлекать к ответственности за нерациональное использование средств из госказны.

Специальную комиссию создадут для выявления в министерствах преступных фактов расходования денег, сообщает Tengrinews.kz.

3 февраля Президент Казахстана провел расширенное заседание правительства. Неоднократно он говорил акимам и министрам об экономии бюджетных денег.

«Поручаю правительству создать специальную комиссию для рассмотрения фактов преступного, халатного отношения к государственным средствам. Аппарату Президента подключиться, кого надо, туда подключить», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Для начала Президент поручил провести проверку в двух министерствах и узнать, как там осваивались госсредства.

«Я считаю, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки. Деньги выделены в начале года, и как они были использованы?» — задался вопросом Глава государства.

Президент поручил привлекать к ответственности за нерациональное использование средств из госказны.

«Надо заставлять нарушителей возмещать ущерб, привлекать к ответственности. Каждый руководитель несет персональную ответственность. Это не праздный вопрос. Нам поручено руководить этим государством. Народ поручил рационально использовать деньги государства. Каждый из вас должен этим заниматься. Не надо использовать госсредства, как будто это откуда-то пришедшие вражеские деньги. Наоборот, надо экономить, их вложить и создать что-то другое», — обратился Назарбаев к правительству.