Корреспондент НВ узнал, стоит ли карагандинцам бояться облысения

Целых девятнадцать лет назад «НВ» писал о том, что карагандинцы стремительно лысеют.

В этом году «НВ» празднует свое двадцатилетие. Именно поэтому мы решили покопаться в архивах, и вспомнить то, о чем писали когда-то. В подшивке за 1998 год, на первой полосе номера от 25-го августа, обнаружился занятный заголовок: «Караганда лысеет». Сейчас очевидно, что лысеет она очень медленно, но кто знает, вдруг срок подошел? Стоит ли опасаться за свою шевелюру, разузнал корреспондент «НВ»

Чего боялись?

Целых девятнадцать лет назад «НВ» писал о том, что карагандинцы стремительно лысеют. И не только мужчины, но и девушки, и даже подростки. Тогда прогнозы специалистов были просто пугающими: говорили, что еще немного и двадцатилетний молодец с проплешиной не будет вызывать никакого удивления. Первой тогда тревогу забила врач –дерматолог карагандинского центра андрологии Татьяна Матущак. Она сетовала на то, что среди ее пациентов все больше и больше молодых людей, с «тремя волосинами» на голове. Винила она в этом экологию, а именно повышенный радиационный фон.

Еще одной внешней причиной облысения она называла плохую воду. Но вредила она, по словам врача, только если человек ее выпьет. Принимать душ или ванну, по ее словам, было безопасно.

Кроме того, рассуждала она и о наследственности и, кто бы мог подумать, о венерических заболеваниях. Оказалось, что неразборчивость в амурных делах вполне может стать причиной выпадения волос. Именно поэтому Татьяна Матущак практически первым делом направляла своих пациенток к гинекологу, подчеркивая, что у совсем молоденьких девушек косы не растут, в большинстве своем, из-за «букета» срамных болезней.

С появлением новых заводов и фабрик, с увеличением количества машин на городских дорогах и с нашей растущей зависимостью от гаджетов, казалось бы, мы все должны были облысеть, и встречать 2017-ый, дружно сияя проплешинами. Ан –нет, случилось все как раз наоборот: вопреки всему, в моду вошла «волосатость» — тугие конские хвосты и пышные бороды у мужчин — просто на пике моды. Небрежные локоны до талии у девушек –вообще вне конкуренции. Так что же произошло? Угроза миновала, и экология стала лучше? Или же мы, люди, незаметно для себя мутировали и теперь ни радиация, ни смог нам ни по чем?

«Рано или поздно, все мы облысеем! »

Разобраться в ситуации помогла Ирина Колчина, менеджер проектов Эко-Музея. По поводу экологии, к сожалению, она не утешила. Воздух и вода однозначно стали хуже.

— Мы можем это видеть на сайте государственной статистики, — поясняет она. – Если посмотрим количество вредных выбросов по стране с 1990 по 2015 годы, например, то увидим, что в начале 90-х выбросы намного превышали допустимые нормы. Затем, после того, как государство обязало все заводы и фабрики установить фильтры и специальное оборудование, позволяющее меньше загрязнять окружающую среду, то количество выбросов сократилось больше, чем вдвое. Но, на сегодня, показатели снова выросли. Нельзя сказать, что все совсем плохо и государство ничего не делает, нет. Если бы не принималось тех мер, которые принимаются, то все было бы гораздо хуже.

Однако сказать, что в Караганде проблем с экологией нет – невозможно. Но виноваты в этом не только промышленные предприятия. Тут и огромное количество машин на дорогах, и вырубка деревьев в жертву строительству и даже, частный сектор. По словам Ирины, раньше большинство особняков были подключены к системе центрального отопления. Но после перестройки, когда начались перебои с подачей тепла, хозяева домов решили перейти на печное отопление. Отсюда и смог над частными секторами, который разносится далеко за его пределы, и «вклад» в загрязнение окружающей среды.

— Рано или поздно мы все облысеем, — выносит неутешительный вердикт эколог. – Но это будет связано не столько с экологией, как с изменением нашего гормонального фона. Дело в том, что мы используем огромное количество косметических средств. Я сейчас говорю о женщинах. Мы пользуемся шампунем, бальзамом, лаком, краской для волос – все это содержит в себе всем известные парабены и СЛС. Мы ежедневно втираем в себя крема, мажемся тенями и тушью. И все это влияет на нас. Содержащиеся в некоторых косметических средствах химикаты способствует повышению уровня женских гормонов. В итоге организм перестает с ними справляется и происходят гормональные сбои. Отсюда и плохая кожа и ломкие ногти, и выпадение волос.

Тем н менее, отказаться от косметики совсем — просто невозможно. Не перестанем ведь мы пользоваться, к примеру, шампунями или дезодорантами? Но выход все же есть. Ирина советует выбирать косметику с пометкой «ECO», с изображением зайчика или ангела. В таких средствах меньше отдушек и вредных химических добавок. Правда, как правило, такая натуральная косметика стоит на порядок дороже «химической». Если покупать экологически чистые крема вам не по карману, то вполне можно вспомнить «бабушкины» рецепты. К примеру, мыть голову яйцами и горчицей, и делать маски для лица из кефира или меда.

С какого района будешь?

Трихолог Татьяна Изатуллина считает, что экология напрямую влияет на шевелюру. За восемь лет карьеры она сделала для себя ряд небольших наблюдений. И оказывается, густота и длинна волос зависит от района, в котором мы живем.

— Очень много людей обращаются из Балхаша , — говорит она. – Из Актогайского района, из Сарышагана. То есть все, что рядом с полигоном и самими озером Балхаш. Часто приходят люди, живущие вблизи открытых рудников и шахт. Я связываю проблему их облысения как раз с экологией тех районов, в которых они проживают.

В самой же Караганде острой проблемы массовой потери волос не стоит. По крайней мере, из-за ухудшения экологии точно. Зато возрастное облысение, по словам трихолога, «омолодилось». Если раньше залысины у мужчин появлялись ближе к пятидесяти, то сейчас ими могут «похвастаться» и 28-летние парни.

— Мое лично замечание такое: я ведь беседую с этими больными, и из рассказа каждого из них, ясно, что они имеют непосредственный контакт с гаджетами, — рассказывает доктор. – У меня был случай, когда парень 25-ти лет облысел почти полностью. И выяснилось, что он семь лет работает в магазине по продаже мобильных телефонов. И работает в помещении без вентиляции, которое не проветривается. И вот таких случаев все больше и больше.

Способ избежать облысения и продолжить пользоваться благами цивилизации все же есть. Врачи не рекомендуют спать рядом с гаджетами и проводить слишком много времени за компьютером. Поработав некоторое время, лучше выйти, проветрить помещение. И размяться можно, и облысение не придет раньше времени.

Еще одна причина, по которой карагандинцы прощаются с кудрями – дефицит йода в организме. По словам врача, в нашем регионе его испытывает каждый третий житель нашего района. Отсюда – проблемы с щитовидной железой и, как следствие, потеря волос.

Станем ли мы лысеть стремительнее – неизвестно. Но то, что за последние девятнадцать лет, если и стало хуже, то не намного – это факт.