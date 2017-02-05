О платных и бесплатных сервисах системы для школ «Күнделік» рассказали разработчики

Согласно приказу МОН РК электронная система Kundelik.kz c 2016 года внедряется в четырех тысячах школах Казахстана.

Генеральный директор ТОО «Күнделік» Александр Григорян пояснил, что за базовый функционал для школьников и их родителей плата взиматься не будет.

Также разработчики разъяснили, что на образовательном интернет-портале пользователям будут предложены дополнительные коммерческие сервисы, подписка на которые будет производиться на добровольной основе, передает Tengrinews.kz.

«Мы предоставляем базовый функционал системы на бесплатной основе. В базовый функционал входят электронное расписание, электронный журнал, дневник, школьная соц.сеть, отчеты об аналитике и успеваемости. Кроме того, туда включены методические материалы, выдача домашних заданий в электронном виде, дневник учащегося, уведомление в системе об успеваемости и посещаемости, общение с преподавателями, другими родителями», — сказал Григорян. — «За нами закрепляется право предлагать дополнительные образовательные проекты на этой платформе, коммерческие сервисы, которые являются необязательными. У нас есть специальный раздел приложений. Например, недавно в тестовом режиме было запущен сервис — аналитика об успеваемости ребенка относительно его класса и предмета. Приложение предоставляет обезличенную информацию сравнительного характера относительно того, какова успеваемость ребенка. Но это не является обязательством. Родители сами решают — нужен им этот сервис или нет».

Подключение и пользование базовым функционалом системы школами, учениками и их родителями всегда будет бесплатным. Доступ к системе защищен, и весь контент — это материалы, которые не могут навредить детям, заверили в ТОО «Кунделік».

Ранее сообщалось, что стоимость проекта — более 30 миллиардов тенге. При том государство не будет вкладывать деньги в этот проект, финансирование будет осуществляться за счет инвестора.

«Проект не финансируется государством — ни в форме тендеров, ни в форме каких-то заимствований и кредитований. За использование этой платформы, ее развития, доработки и поддержки не платят ни школы, ни местные исполнительные органы из своих бюджетов, ни родители, ни ученики. Весь базовый функционал для них бесплатный. Все программное обеспечение предоставляется за 0 тенге. И не только на данный момент, но и в будущем развитие электронной системы будет осуществляться за счет частных инвесторов», — добавили в компании-разработчике.

Согласно приказу МОН РК электронная система Kundelik.kz c 2016 года внедряется в четырех тысячах школах Казахстана.

На данный момент в системе зарегистрировано более 2,3 миллиона пользователей. Из них свыше 1,4 миллиона — ученики, 800 тысяч родителей и почти 160 тысяч учителей.