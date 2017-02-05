Китай хочет потрясти мировой рынок за счет земель Казахстана

Но в описанном виде проект «Зерновой коридор» пока скорее всего не сможет состояться

Китай может построить собственный зерновой коридор на территории Центральной Азии, который будет экспортировать ежегодно по 160 миллионов тонн зерна в Африку, Азию и в сам Китай. При этом казахстанские хлеборобы будут играть одну из главных ролей в этом суперпроекте, пишет Tengrinews со ссылкой на «Независимую газету».

По данным китайской статистики, сейчас в Центральной Азии насчитывается 38 миллионов гектаров пахотных земель. На долю Казахстана приходится около 74 процентов, или 28 миллионов гектаров. В будущем общая площадь пахотных земель в регионе может быть увеличена до 60 миллионов гектаров.

Издание опасается аграрной экспансии Пекина, отмечая, что в случае реализации своих планов Китай опрокинет мировой рынок зерна за счет земель Казахстана. «Чтобы понять масштабы китайского проекта, нужно напомнить, что максимальный экспорт зерна из России ожидается на уровне 37,5 миллиона тонн. Выходит, что китайцы собираются выбросить на мировой рынок в четыре раза больше, чем вывозит сегодня Россия. Если этот китайский план будет реализован, то российские планы развития сельского хозяйства придется пересматривать. На мировом рынке предложение может значительно превысить платежеспособный спрос. В результате мировые цены неизбежно рухнут. И производителям зерна с себестоимостью выше китайской будет угрожать банкротство», — говорится в статье.

«Что будет с нашими доходами от зернового экспорта, если китайцы будут производить на территории Казахстана вдвое больше, чем Россия, а экспортировать — в три-четыре раза больше?» — задается вопросом автор.

«Дополнительные 160 миллионов тонн зерна в год способны обрушить цены на 30-50 процентов. Мировое производство зерна растет в среднем на 1,3 процента в год, а население Земли — на 1,12 процента. То есть можно считать, что излишек питания формируется очень медленно. Пока же можно говорить о дефиците в размере около 150-160 миллионов тонн в год. Этот дефицит, похоже, и рассчитывает закрыть Китай», — отвечает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

«Китай движется в правильном для себя направлении. Но в описанном виде проект «Зерновой коридор» пока скорее всего не сможет состояться», — рассуждает эксперт. По его словам, США сделают все, чтобы помешать этим планам Китая, и будут оказывать давление на Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.

«Если планы Китая и Казахстана по зерновому коридору будут реализованы, то мировой рынок будет серьезно изменен. Не исключено, что цены на зерно будут снижаться, а требования к качеству — расти. Заявленные объемы — это очень много. И если они поступят на рынок, то Россия уже не будет лидером по экспорту зерна. И не факт, что зерновой экспорт будет приносить такие же доходы, как сейчас», — говорит аналитик компании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.

В то же время немало российских экспертов назвали китайский зерновой проект фантазиями или, возможно, глобальной аферой. «По форме эта инициатива пока напоминает скорее «панаму», а не «коридор», — заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

«Пока эти планы выглядят оторванными от реальности. Регион Центральной Азии, на который якобы нацелились китайцы, страдает от нехватки воды. Погодные условия там сложные. Без дополнительной ирригации расширение площадей малореально», — говорит директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. По его словам, было бы хорошо, если бы в регионе удалось сохранить нынешние объемы производства зерновых. «Но даже если бы волшебным образом удалось произвести весь заявленный объем зерновых, то вывезти его практически невозможно. Доказывают этот факт нынешние очень скромные объемы поставок зерна из Казахстана в Китай», — пояснил он.