Три вероятные причины конца света назвали эксперты

74-летний физик посчитал, что человечеству осталось прожить на Земле не более 1 000 лет

Три вероятные причины конца света назвали эксперты, сообщает Lenta.ru.

Эксперты Института будущего человечества при философском факультете Оксфордского университета (Великобритания) представили доклад, в котором перечислили основные, по их мнению, события, которые могли бы привести к уничтожению цивилизации на планете. Основные выводы публикации приводит издание The Daily Mail.

Специалисты полагают, что самую большую угрозу для человечества представляют пандемия, изменение климата и ядерная война. По их мнению, в настоящее время правительствами стран мира делается недостаточно, чтобы обезопасить планету от возможных угроз. Особенно остро проблема касается применения биологического оружия.

«Доклад «Экзистенциальный риск. Дипломатия и управление», представленный Институтом будущего человечества, основан на опросе широкого круга экспертов, участвующих в ряде специализированных мероприятий, проводимых при Оксфордском и Кембриджских университетах (Великобритания). Специалисты призывают международных лидеров обратить внимание на озвученные в докладе проблемы», — сообщает издание lenta.ru.

Ранее британские и американские геофизики заявили о том, что к середине XXI века на планете случится коллапс электрических систем. «К этому же времени, как полагает международная группа исследователей из России и США, города, находящиеся в зоне вечной мерзлоты в Восточной Сибири, могут из-за потери устойчивости фундамента построек разрушиться», — приводит данные lenta.ru.

В ноябре 2016 года британский ученый Стивен Хокинг спрогнозировал неминуемый конец света. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на студенческом дискуссионном обществе Оксфорда. 74-летний физик посчитал, что человечеству осталось прожить на Земле не более 1 000 лет. Он уверен, что жизнь на Земле исчезнет из-за ядерной войны, искусственного интеллекта или генетически сконструированного вируса.