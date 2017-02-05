Восемь пап из Караганды отправились в Павлодар в рамках проекта «Аутизм Победим»

С обучающими семинарами намерены объехать 12 городов Казахстана

В рамках проекта «Аутизм победим!» со специальным трехдневным семинаром из Караганды в Павлодар прибыли восемь пап, воспитывающих особенных детей, передает корреспондент pavlodarnews.kz. Как рассказала в интервью агентству волонтер проекта, московский психолог Лилия Филатова, отцы из соседнего региона научат павлодарцев играть с детьми в спортивные игры. Тем самым волонтеры надеются вернуть замкнутых в себе малышей в социум. С помощью нехитрой зарядки дети учатся повторять движения за взрослыми, улыбаться, общаться. Мастер-классы и веселые старты в Павлодаре проходят на базе одного из крупнейших фитнес-клубов города TopStar Аtrium. — Сегодня мы приехали в недавно открывшуюся Ассоциацию родителей-детей аутистов Павлодара, — рассказывает Лилия. — Аналогичная ассоциация в Караганде создана 2,5 года назад. Некоторое время спустя я у нас создалось интересное явление – команда пап Караганды, которые занимались с со своими особыми детишками после работы и в выходные. В Павлодаре с приехавшими папами особенных детей работают 12 семей. Как выяснилось, отцам гораздо проще организовать занятия физкультой с ребенком, дисциплинировать его и не позволять лениться. К тому же, когда в семье есть ребенок-аутист, его проще вывести из этого состояния, если задействованы оба родителя. По словам собеседницы, волонтеры проекта «Аутизм победим!» с обучающими семинарами намерены объехать 12 городов Казахстана. Сама Лилия вместе с мамами-тьютерами и папами-тренерами успела побывать в Астане, Алматы, Караганде и Кызылорде. Напомним, более 800 семей, воспитывающих особенных детей, в четырех регионах Казахстана, включая Павлодар, объединились в ассоциации в рамках проекта «Аутизм победим». По статистике ВОЗ за последние 10 лет число аутичных детей, испытывающих проблемы с речью, моторикой, эмоциональным и интеллектуальным развитием, по всему миру выросло в десять раз.

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