Ещё один казахстанский государственный сайт подвергся атакам хакеров

На его главной странице они разместили лозунги антиарабского движения за независимость

Сайт wto.gov.kz. атакован хакерами. На его главной странице они разместили лозунги антиарабского движения за независимость Северной Африки, которые сопровождались революционной песней амазигов Марокко, предает Informburo .

Скрин главной страницы успела сделать пользователь Facebook Айнура Каргалинова. На данный момент сайт заблокирован хостингом.

Неделей ранее хакерской атаке подверглись сайты СМИ из Караганды и Шымкента. Неизвестные удалили со страничек видеосюжеты и некоторые статьи.