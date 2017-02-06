Ерлан Нигматулин открыл в Караганде хлебозавод (фото, видео)

А вот фирма «Орион» хлеб больше не выпускает

В Караганде открылся новый хлебозавод. Он выпускает хлеб, батоны и булочки под торговой маркой «Сарыарка Нан». Предприятие располагается за Майкудуком, в районе ТЭЦ-3. Его владелец – брат-близнец бывшего акима Карагандинской области Ерлан Нигматулин.

Новый хлебозавод построили в довольно короткий срок – за восемь месяцев. Для этого использовались только казахстанские материалы. А вот оборудование здесь установлено импортное – его привезли из Словении, Германии и Италии. Мощность предприятия – 75 тысяч хлебобулочных и 3 тысячи тонн кондитерских изделий в сутки.

В субботу, 4 февраля, состоялось официальное открытие завода «Сарыарка Нан». На церемонии присутствовали чиновники областного и городского уровня, депутаты маслихатов, экс-мажилисмены, руководство фонда развития предпринимательства «Даму» и прочие достойные лица. В предприятие вложено инвестиции более чем на 3 миллиарда тенге. Современный хлебозавод в Караганде появился благодаря поддержке Национального фонда «Байтерек», Цеснабанка и фонда «Даму». Их и тех, кто помогал строить завод, на церемонии открытия поблагодарил владелец предприятия Ерлан Нигматулин.

— Это второй завод нашей компании, — сказал он. – Первый мы построили чуть меньше двух лет назад в городе Балхаш. И наш коллектив за это время успел достичь определенных успехов. По итогам 2016 года наш хлебозавод стал лучшим предприятием в республике по выпуску продовольственных товаров.

Тут раздались аплодисменты. После официальной части Ерлан Зайруллаевич устроил гостям экскурсию по своему заводу. Он подробно рассказал о технологическом процессе и угостил собравшихся свежеиспеченными батонами.

— На заводе пять линий, в том числе для выпечки формового хлеба, батонов и кондитерский изделий, — рассказывал бизнесмен во время экскурсии. – Каждая линия имеет дозатор. В него согласно полученному заданию приходят все ингредиенты: мука, опара, дрожжи. Если будет расхождение от 5 до 7 граммов, то линия останавливается и дает сигнал, на какой стадии чего не хватает. Если все правильно, то тесто передается в тестомес. Вот сейчас он работает на второй скорости. Первая скорость уже отработана. Осталось еще 6 минут 32 секунды, потом этот тестомес перенесут сюда, поднимут и опрокинут в тестоделитель. Тесто у нас делит не человек, а автомат. Потом автоматически идет раскатка, тесто поднимается и оттуда идет в печь. В печи температура 220 градусов. Хлеб выходит из нее с температурой 96 градусов. Его остужают в специальном кулере до 24 градусов. Только после этого хлеб отправляют на фасовку. Если на какой-то стадии будет хоть маленькое отклонение, то, во-первых, линия останавливается, во-вторых, идет звуковой сигнал и мигает красная кнопка. Оператор подходит, и компьютер ему показывает, где произошел сбой. Человеческий фактор на всех стадиях производства отсутствует. Все делает компьютер. Человек только является оператором.

Кроме того Ерлан Зайруллаевич показал гостям металлические формы, в которых пекут хлеб. На всех них есть буква «С». Это нежно для того, чтобы не путать хлеб «Сарыарка Нан» с товаром других производителей.

— Мне предлагали сделать букву «Е», но я отказался! – с улыбкой рассказал Ерлан Нигматулин.

В конце экскурсии гостям дали попробовать батоны, которые только что сошли с конвейера. Экскурсанты остались довольны вкусом свежеиспеченного хлеба.

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