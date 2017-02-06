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А вот фирма «Орион» хлеб больше не выпускает
В Караганде открылся новый хлебозавод. Он выпускает хлеб, батоны и булочки под торговой маркой «Сарыарка Нан». Предприятие располагается за Майкудуком, в районе ТЭЦ-3. Его владелец – брат-близнец бывшего акима Карагандинской области Ерлан Нигматулин.
Новый хлебозавод построили в довольно короткий срок – за восемь месяцев. Для этого использовались только казахстанские материалы. А вот оборудование здесь установлено импортное – его привезли из Словении, Германии и Италии. Мощность предприятия – 75 тысяч хлебобулочных и 3 тысячи тонн кондитерских изделий в сутки.
В субботу, 4 февраля, состоялось официальное открытие завода «Сарыарка Нан». На церемонии присутствовали чиновники областного и городского уровня, депутаты маслихатов, экс-мажилисмены, руководство фонда развития предпринимательства «Даму» и прочие достойные лица. В предприятие вложено инвестиции более чем на 3 миллиарда тенге. Современный хлебозавод в Караганде появился благодаря поддержке Национального фонда «Байтерек», Цеснабанка и фонда «Даму». Их и тех, кто помогал строить завод, на церемонии открытия поблагодарил владелец предприятия Ерлан Нигматулин.
— Это второй завод нашей компании, — сказал он. – Первый мы построили чуть меньше двух лет назад в городе Балхаш. И наш коллектив за это время успел достичь определенных успехов. По итогам 2016 года наш хлебозавод стал лучшим предприятием в республике по выпуску продовольственных товаров.
Тут раздались аплодисменты. После официальной части Ерлан Зайруллаевич устроил гостям экскурсию по своему заводу. Он подробно рассказал о технологическом процессе и угостил собравшихся свежеиспеченными батонами.
— На заводе пять линий, в том числе для выпечки формового хлеба, батонов и кондитерский изделий, — рассказывал бизнесмен во время экскурсии. – Каждая линия имеет дозатор. В него согласно полученному заданию приходят все ингредиенты: мука, опара, дрожжи. Если будет расхождение от 5 до 7 граммов, то линия останавливается и дает сигнал, на какой стадии чего не хватает. Если все правильно, то тесто передается в тестомес. Вот сейчас он работает на второй скорости. Первая скорость уже отработана. Осталось еще 6 минут 32 секунды, потом этот тестомес перенесут сюда, поднимут и опрокинут в тестоделитель. Тесто у нас делит не человек, а автомат. Потом автоматически идет раскатка, тесто поднимается и оттуда идет в печь. В печи температура 220 градусов. Хлеб выходит из нее с температурой 96 градусов. Его остужают в специальном кулере до 24 градусов. Только после этого хлеб отправляют на фасовку. Если на какой-то стадии будет хоть маленькое отклонение, то, во-первых, линия останавливается, во-вторых, идет звуковой сигнал и мигает красная кнопка. Оператор подходит, и компьютер ему показывает, где произошел сбой. Человеческий фактор на всех стадиях производства отсутствует. Все делает компьютер. Человек только является оператором.
Кроме того Ерлан Зайруллаевич показал гостям металлические формы, в которых пекут хлеб. На всех них есть буква «С». Это нежно для того, чтобы не путать хлеб «Сарыарка Нан» с товаром других производителей.
— Мне предлагали сделать букву «Е», но я отказался! – с улыбкой рассказал Ерлан Нигматулин.
В конце экскурсии гостям дали попробовать батоны, которые только что сошли с конвейера. Экскурсанты остались довольны вкусом свежеиспеченного хлеба.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Рейдерский захват ориона стал новым заводом
vasya
06 февраля, 2017 в 07:52
Надеюсь, цены снизят , для многих увы хлебобулочные изделия это и жиры, и белки и углеводы с витаминами. При этом без серьёзного снижения цен нет смысла в развитии такой формы «конкуренции «А вообще самый лучший хлеб в городе Сатпаев, хоть я много лет и не ем мучное.
Жариф
06 февраля, 2017 в 08:25
Куда снижать-то? Неужели хлеб по 65 тенге кому-то недоступен?
Ушлепок
06 февраля, 2017 в 10:07
«— Это второй завод нашей компании, — сказал он. – Первый мы построили чуть меньше двух лет назад в городе Балхаш.» — он же в то время был депутатом? или я ошибаюсь… может бизнесменом?
Канат
06 февраля, 2017 в 08:33
То то я смотрю мой любимый хлеб перестали привозить в магазин, тут оказывается честная конкуренция.
Нина
06 февраля, 2017 в 08:49
NVшники когда научитесь писать правду
Он этим хлебозаводом создал не честную конкуренцию многим представителям среднего бизнеса
Хлеб всему голова в Карагандинской области работало десятки пекарнь и они обеспечивали хлебом область и зарабатывали свою не легкую копейку
С открытием этого завода эти пекарни закроются их сотрудники не востребованны на этом заводе так как это скорей всего автоматезированая линия замеса и вупечки хлеба
Потом такой гигант будет потреблять много муки а значит цена на муку поднимится
И если наши домохозяйки могли раньше печь не дорогие для семейного бюджета пирошки то на сегодня домашняя вупечка будет для
многих семей не доступна
В Казахстане много зерна как и нефти но нет мощностей для их переработки чтоб с внутренего рынка вытеснить импортную продукцию
vas
06 февраля, 2017 в 09:14
Блин. Что происходит все уже слышали, что это за люди. И всем известно, что Е.Н. давно эту фирму за кошмарили, неужели даже журики молчат и бояться написать реальную правду, почему ОРИОН закрылся?
Юрист
06 февраля, 2017 в 09:24
Если от цен на хлеб этого завода выиграют потребители,и конкурентов прессовать не будут и налоги платиться будут,поклониться надо такому инвестору!
andrey
06 февраля, 2017 в 09:41
Современный хлебозавод в Караганде появился благодаря поддержке Национального фонда «Байтерек», Цеснабанка и фонда «Даму».
А владельцем стал, не вложив ни копейки собственных денег, какой-то Ерлан Нигматулин.
Мафия!
Стёпа
06 февраля, 2017 в 09:48
нехило так хоботнули
Ванга
06 февраля, 2017 в 10:11
НВшники а что Вам в моем коменте не понравилось
Есть проекты которые реально нужны и полезны были бы в Казахстане
А есть типа таких проектов которые какбы полезные но в тоже время рушат бизнес других людей
К примеру я увожаю руководителей всех частных пекарнь которые работали в Казахстане с первых дней не зависимости до сегоднешнего дня
vas
06 февраля, 2017 в 10:12
«Ревизорро» не хватает !!! Почему люди в стерильном помещении без бахил, без перчаток и платков?????????????
Ванга
06 февраля, 2017 в 10:16