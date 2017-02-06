Ранее отец британского боксера заявил о готовности начать переговоры с GGG.
Отец и тренер новоиспеченного чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе британского боксера Криса Юбенка-младшего (24-1, 19 КО) Крис Юбенк-старший заявил, что их приоритетом является бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), пишет Vesti.kz.
«Теперь все должны идти к нам. На нашей стороне сила в лице миллионов зрителей ITV, а Юбенк-младший является самым впечатляющим боксером Великобритании. У нас есть план, как зажарить Головкина живьем. Мы предпочли бы выбрать его первым», — цитирует Юбенка-старшего Boxingscene.com.
Ранее отец Юбенка заявил о готовности начать переговоры с Головкиным. По его словам, они хотят сделать этот бой в 2017 году.
При этом у Юбенка-младшего еще в прошлом году была возможность провести бой с Головкиным, и команды даже вели переговоры. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера. Оказалось, что британцы отказались от шести миллионов долларов за поединок. Позже Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным.
Напомним, Юбенк-младший завоевал титул IBO в минувшие выходные в Лондоне, нокаутировав австралийца Ренольда Куинлана. Сразу после боя британский боксер бросил вызов Головкину.
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Только дратьсся мы с ним не будем, ссым и ищем лазейку в контракте для резины.
Нина
06 февраля, 2017 в 11:14
Какие мышцы, какая грудь у Криса!!!
KO
06 февраля, 2017 в 11:23
Опять самозванец. Ну если у тебя нет фантазии — я тебе подскажу.
Обзови себя КО-2 или КО-Самозванец — и пиши под своим ником.
КО
06 февраля, 2017 в 12:54
Как надоел этот Головкин, хватит про него писать!!!
Прохожий
06 февраля, 2017 в 12:29