В Темиртау грабитель забрал у бизнесмена 6 млн тенге

Перед этим преступник нанес удар, после которого потерпевший потерял сознание.

В Темиртау грабитель «вырубил» предпринимателя и забрал у него пакет с шестью миллионами тенге, пишет «Наша ярмарка».

Олжас Асханов совсем недавно вышел из колонии, где отбывал срок за кражу, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Но, видимо, «откинувшись», 29-летний мужчина и не думал начинать новую жизнь: уже скоро вновь засветился в серьезном преступлении.

Следствие установило, что уголовник получил предложение, от которого не смог отказаться. Некий знакомый Олжаса, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, поделился ценной информацией. Из каких-то источников он узнал, что в такой-то день и в такое-то время предприниматель из Темиртау выйдет из своей квартиры с большими деньгами.

— На него нужно напасть в подъезде, — решили приятели.

Олжас, будучи физически более крепким, должен был сыграть главную роль.

Что произошло дальше, рассказывает сам потерпевший:

— Примерно в 11.30 вышел из квартиры и стал спускаться по лестнице с шестого этажа. В руках держал пакет, в котором лежало шесть миллионов тенге. Их нес своему отцу для обмена на доллары. На площадке второго этажа увидел парня спортивного телосложения, поднимавшегося мне навстречу. Поравнявшись со мной, он неожиданно врезал мне кулаком в челюсть. Удар оказался такой силы, что я потерял сознание. Когда очнулся, увидел, что пакета нет…

Потерпевший сразу обратился в Старогородской ОП УВД Темиртау. Когда он описал грабителя, то оперативники поняли: речь идет об их давнем «клиенте» Олжасе Асханове.

Злоумышленника вычислили и задержали уже на следующий день. Взяв «под ручки», его вели в отдел, когда преступник предпринял отчаянную попытку вырваться на свободу. Одному из оперативников он нанес удар кулаком в шею и… Но ничего не получилось. Пришлось нести уголовную ответственность по всей строгости закона. Задержанному предъявили обвинение в грабеже в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и применении насилия в отношении представителя власти. Из шести миллионов полицейским удалось найти только 940 тысяч тенге – под диваном в квартире матери уголовника. Вероятно, большую часть похищенной суммы забрал его подельник.

Сначала Олжас Асханов признался в содеянном. Во время следственного эксперимента показал подъезд, в котором совершил грабеж, продемонстрировал, каким образом вывел из строя потерпевшего. Но во время разбирательства в суде отказался от первичных показаний, возложив вину за произошедшее на… полицейских. Он представил прямо фантастическую версию преступления. Это была последняя, отчаянная попытка избежать уголовной ответственности.

— Меня сами сотрудники полиции попросили совершить грабеж, — на полном серьезе утверждал рецидивист. – Они подвозили меня к дому, показывали подъезд, в котором проживает потерпевший. Разработали подробный план моих действий. Однако я отказался что-либо предпринимать и в тот день находился дома. Так что грабежа не совершал, сотруднику полиции телесных повреждений не наносил. Деньги же, которые нашли у моей матери, занял под расписку у знакомого по имени Костя, чтобы приобрести автомобиль. Прошу строго не наказывать меня.

— В таком случае пусть этот самый Костя даст соответствующие показания.

— А он несколько месяцев назад трагически погиб…

— Но расписка, о которой упомянули, наверное, осталась?

— Я ее, к сожалению, потерял.

Данные доводы суд посчитал несостоятельными и лживыми, приговорив злоумышленника к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Те 940 тысяч тенге, которые нашли у Асханова, вернули потерпевшему. А что с остальными деньгами? Суд постановил взыскать их с осужденного.