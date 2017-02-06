Екатерина Айдова стала двукратной призёркой Универсиады

Шестой день Универсиады начался для Казахстана с бронзы.

Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова выиграла вторую медаль на Универсиаде. В забеге на 1000 метров представительница Караганды заняла третье место, уступив серебро Хюн Юн Ким из Южной Кореи и золото – россиянке Александре Качуркиной. Сообщает Informburo.kz.

Ранее Айдова добилась аналогичного результата в забеге на 1500 метров, поэтому лидер сборной Казахстана на XXVIII Всемирных студенческих играх стала двукратной бронзовой призёркой.

Екатерина Айдова, конькобежный спорт, 25 лет – Караганда

Достижения: четырёхкратная серебряная и двукратная бронзовая призёрка этапов Кубка мира среди юниоров (2008, 2009, 2010 годов), 12-кратная победительница этапов Кубка мира среди юниоров (2008, 2009, 2010, 2011 годов), трёхкратная чемпионка мира среди юниоров (2010, 2011 годов), серебряная призёрка чемпионата мира среди юниоров (2011 год), бронзовая призёрка этапа Кубка мира (2015 год), участница двух Олимпиад (2010, 2014 годов), двукратная бронзовая призёрка Универсиады (2017 год). Мастер спорта Республики Казахстан.