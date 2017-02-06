Собровцы покалечили посетителя кафе за то, что он оказался не в том месте не в то время (видео)

Жезказганцу сломали височную кость, из-за чего он оглох, а лицо парализовало

Вечером 27 января посетители жезказганского кафе «Самая» оказались в центре спецоператиции. Внезапно в кафе ворвались люди в масках. Бойцы СОБРа особо не церемонились с гражданскими – всех в грубой форме уложили лицом в пол. В результате действий спецназа 29-летний Дамир Махмутов остался инвалидом.

Дамира Махмутова, невооруженного и не оказывающего никакого сопротивления, также, как и всех, ткнули носом в пол. Правда этим почему-то не ограничились. Собровцы ударили его в висок. То ли пнули тяжелым носком армейского ботинка, то ли приложили прикладом автомата. Очнулся он в луже собственной крови.

— Позже хозяйка кафе мне рассказала, что собровцы устроили там настоящий беспредел! говорит супруга пострадавшего жезказганца Айжан Агибаева. — Когда они залетали, на их пути оказался шашлычник. Его первым ударили прикладом по голове. Девушку-клиентку прижали столом к стене и обматерили, потому что она пыталась снять все происходящее на видео. К горлу официантки приставили разбитый пивной бокал. Прямо перед ней его разбили, она вся в пиве была. Посудомойщицу лет 60, которая как раз выходила на улицу, чтобы забрать шашлык, швырнули в снег. Пожилая женщина сидела в снегу 15- 20 минут под дулом автомата! По словам хозяйки кафе, собровцы беспардонно залетели на кухню и без всяких объяснений начали избивать ее мужа. Она им крикнула: «У моего мужа два инсульта было. Еще раз его ударите, вам будет плохо»! На колени к отцу кинулась его десятилетняя дочь. Девочка стала умолять их, чтобы они не били папу. Так они швырнули ребенка об стену! Они просто фашисты! Как это еще назвать?!

Разговор с хозяйкой заведения Айжан Агибаева сняла на видео. Она испугалась, что позже, из-за угроз, женщина может отказаться от своих слов.

— А мне ведь нужны доказательства. Такой беспредел там устроили! – возмущается Айжан.- Когда муж очнулся и встал, он подошел к человеку в маске и спрашивает: «За что вы меня ударили? Что я такого сделал? Я же без сопротивления лег»? Я думаю ни один нормальный человек не стал бы сопротивляться людям с автоматами в руках! А тот ему ответил: «Извини, братишка! Ты просто оказался ни в то время, ни в том месте». Похлопал его по плечу и говорит: «Дай мне свой номер, я тебе завтра позвоню, если что надо – помогу»!

Дамир Махмутов приехал домой на такси. Когда он зашел в квартиру весь окровавленный, его супруга была в шоке. Она тут же повезла мужа в больницу. При первичном осмотре врач обнаружил, что у Дамира лопнула барабанная перепонка. Он оглох на одно ухо. Айжан Агибаева прямо в больницу вызвала полицейских.

— Мы решили писать заявление. И, вы только представьте — следователь позвонил собровцам. Они пришли и до трех часов ночи нас запугивали, предлагали деньги. Говорили: «Вы все равно ничего не докажете! Мы сделаем из вашего мужа преступника. Скажем, что он сопротивлялся»! Предлагали деньги на лечение, на санатории. Лишь бы мы не писали заявление. Муж уже ничего не хотел. Говорил: «Ну его. Давай не будем писать». Но я настояла на своем!

Позже оказалось, что Айжан была права. Уже на следующее утро Дамир почувствовал себя хуже. Невропатолог срочно отравил его на томографию, а затем экстренно положил в нейрохирургию. Выяснилось, что у него сломана височная кость. Обломки кости защемили лицевые нервы. Как следствие, у парня парализовало всю правую сторону лица.

— Кость зажимает ему нервы. Правый глаз у него вообще не закрывается. На ночь мы его заклеиваем лейкопластырем. Уголок рта справа провис. Он не может есть. Пьет через трубочку жидкую пищу. Пробита барабанная перепонка. Правым ухом он никогда не будет слышать. Ко всему прочему он получил контузиальную гематому мозга, — перечисляет травмы мужа Айжан.

Дамир пока еще лежит в больнице. Тем временем его супруга наняла адвоката и тот отправил жалобы в прокуратуру Жезказгана, а также в областную и Генеральную прокуратуры. Сейчас позицию Дамира Махмутова поддерживает только его коллега, с которым в тот вечер он выпивал. Владельцы кафе «Самая» отказались от своих прежних слов.

— Со стороны правоохранительных органов Жезказгана на нас оказывается очень большое давление. Они отобрали наши сотовые телефоны. Зачем — не знаю! Больного мужа возили на допрос, хотя должны были опрашивать его на месте. Меня без всякой бумажки туда возили. Потом начали нас запугивать, потому что сестра выложила эту историю в интернет. Говорят, что мы распространяем ложную информацию. Но это все правда! У меня есть видео, которое мы приложил к делу. Хозяина и хозяйку кафе до такой степени запугали, что они бояться рот открыть! От своих слов отказываются! Хвалю Аллаха, что в тот день я догадалась записать разговор. Даже если бы мой супруг сопротивлялся, хотя это не так, они должны были его просто забрать, а не делать его инвалидом!

Пока врачи не делают никаких прогнозов по поводу восстановления здоровья Дамира.