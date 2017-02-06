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Управление собственной безопасности ДВД области проводит в отношении собровцев внутреннее расследование
В департаменте внутренних дел говорят, что вечером 27 января из кафе «Самая» поступил звонок в полицию. Сообщалось, что в кафе дерутся посетители. На место выехали сотрудники полиции. По словам полицейских, задерживаемые оказали им активное сопротивление. В итоге семерых клиентов кафе увезли в отдел полиции. У одного из задержанных нашли сверток с зеленым веществом со специфическим запахом. Что это за вещество сейчас выясняют специалисты.
— По заявлению одного из клиентов кафе о нанесении ему телесных повреждений начато внутреннее расследование, — комментирует инцидент пресс-секретарь ДВД обалсти Бакытжан Кудияров.
Собровцев подозревают в «Превышении должностных полномочий». Расследование проводит управление собственной безопасности.
29-летний житель Жезказгана Дамир Махмутов оглох на одно ухо после удара собровцами в висок. Также у него парализована правая сторона лица.
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Сопротивление понятие растежимое Это не дает им право калечить людей Сделали калекой человека, так пусть теперь и сами понесут наказание!
Прохожий
06 февраля, 2017 в 12:45
!сверток с зеленым веществом со специфическим запахом.! — смех и грех. Насвай, подходит под описание. А вообще печаль, за такой беспредел….
Шемодан
06 февраля, 2017 в 12:53