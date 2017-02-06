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Управление собственной безопасности ДВД области проводит в отношении собровцев внутреннее расследование
В департаменте внутренних дел говорят, что вечером 27 января из кафе «Самая» поступил звонок в полицию. Сообщалось, что в кафе дерутся посетители. На место выехали сотрудники полиции. По словам полицейских, некоторые задерживаемые оказали им активное сопротивление. В итоге семерых клиентов кафе увезли в отдел полиции. У одного из задержанных нашли сверток с зеленым веществом со специфическим запахом. Что это за вещество сейчас выясняют специалисты.
— По заявлению одного из клиентов кафе о нанесении ему телесных повреждений начато внутреннее расследование, — комментирует инцидент пресс-секретарь ДВД обалсти Бакытжан Кудияров.
Собровцев подозревают в «Превышении должностных полномочий». Расследование проводит управление собственной безопасности.
29-летний житель Жезказгана Дамир Махмутов оглох на одно ухо после удара собровцами в висок. Также у него парализована правая сторона лица.
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Сопротивление понятие растежимое Это не дает им право калечить людей Сделали калекой человека, так пусть теперь и сами понесут наказание!
Прохожий
06 февраля, 2017 в 12:45
!сверток с зеленым веществом со специфическим запахом.! — смех и грех. Насвай, подходит под описание. А вообще печаль, за такой беспредел….
Шемодан
06 февраля, 2017 в 12:53
Вели бы себя тихо спокойно
То СОБР вообще не приезжал
Безпредел и привышение должностных полномочий это когда человек не дебоширет и не качает прова а четко выполняет требования представителей власти
В США его престрелили бы за то что он отказался выполнять требования полицейского
И я считаю что нашим полицейским тоже должны выдать нагрудные видео регестраторы и за не подчинение растрел на месте
Отморозков лучьше хоронить чем содержать в тюрьмах
А если полиуейский причинит вред здоровью или жизни человеку без видео записи с нагрудного видео регистратора
То тогда его судить за привышение полномочий
Сейчас что полицейские что граждани имеют связи родствеников в верхушках власти
По этому верить словам глупость которая стоит очень дорого
vas
06 февраля, 2017 в 14:06
В Казахстане провительство люди и сами полицейские
Забывают что полицейский это не просто защитник законости
Полицейский это показатель цивилизованого развитья страны
Если в стране разгул преступности
У народа нет доверия полиции
То говорить о цевелизованости общества живущего в этой стране обсурд полный
Сейчас МВД РК лидирует в корупционных рейтингах
Это позорит не только правительство Казахстана но и народ Казахстана
Потому что честный человек не платит взятки
vas
06 февраля, 2017 в 14:16
Плохо, что нет видеозаписи. Сомнения большие есть. Одно дело сопротивляться обычному полицейскому, но сопротивляться бойцу с автоматом — самоубийц нет даже среди пьяных. Во-вторых, а бабуся, которую в снег усадили — тоже сопротивлялась?)
Александр
06 февраля, 2017 в 14:41