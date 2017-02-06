Собровцев, покалечивших посетителя кафе, подозревают в «Превышении должностных полномочий».

Управление собственной безопасности ДВД области проводит в отношении собровцев внутреннее расследование

В департаменте внутренних дел говорят, что вечером 27 января из кафе «Самая» поступил звонок в полицию. Сообщалось, что в кафе дерутся посетители. На место выехали сотрудники полиции. По словам полицейских, некоторые задерживаемые оказали им активное сопротивление. В итоге семерых клиентов кафе увезли в отдел полиции. У одного из задержанных нашли сверток с зеленым веществом со специфическим запахом. Что это за вещество сейчас выясняют специалисты.

— По заявлению одного из клиентов кафе о нанесении ему телесных повреждений начато внутреннее расследование, — комментирует инцидент пресс-секретарь ДВД обалсти Бакытжан Кудияров.

Собровцев подозревают в «Превышении должностных полномочий». Расследование проводит управление собственной безопасности.

29-летний житель Жезказгана Дамир Махмутов оглох на одно ухо после удара собровцами в висок. Также у него парализована правая сторона лица.