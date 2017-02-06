Карагандинец поведал горькую историю из рубрики «Жди меня»

Если вы встретили настоящую любовь, то берегите ее и помните, настоящая любовь не проходит никогда.

Житель Караганды Олег Воронцов несколько лет подряд каждую пятницу приходил в редакцию местной газеты «Наша Ярмарка», куда в рубрику «Жди меня» дал заявку на поиск давней знакомой. Мужчине были известны только ее имя и фамилия: Людмила Синичкина, и то, что женщина родом из Вологодской области. Последняя их встреча произошла в 1987 году.

Когда в очередной раз он пришел и получил тот же отрицательный ответ, журналистка не выдержала и спросила настойчивого посетителя, почему он так сильно хочет разыскать эту Синичкину и кто она такая. Тогда Олег Дмитриевич поведал очень грустную историю.

Он был единственным сыном в обеспеченной карагандинской семье. С детства привык, что ему ни в чем не отказывали. Хорошо учился и занимался спортом. Высокий, отлично сложен, черные как смоль вьющиеся волосы, которые передались ему генетически от бабки-казачки, большие серые глаза, тонкий нос, волевой подбородок — все это делало Олега весьма привлекательным.

«Мне казалось, я был обычным советским юношей. Правда, благодаря маминым связям, а она работала заведующей магазином, всегда был модно одет, пользовался только дорогим заграничным парфюмом. Пил пиво с друзьями, ходил на танцы, прожигал свою жизнь, тратил ее на развлечения, встречался с девчонками и считал, что живу вполне правильно. Ведь я был молод и красив, а деньги, благодаря родителям, у меня всегда водились», — рассказывает Олег Дмитриевич.

Однажды друзья позвали его на вечеринку с участием девчонок из медицинского училища. Такое событие он пропустить не мог. Надел новую рубашку и идеально выглаженные брюки, хорошо дополнял ансамбль узкий кожаный галстук. Пшикнул одеколона, посмотрел на свое отражение в зеркале и остался доволен. Вышел на улицу. Идти было недалеко, буквально пару кварталов, где располагался маленький магазинчик. Там его ждал давний приятель Леха. Репутация у Олега, кстати, была двойственной. Приятели знали его как человека, на которого всегда можно положиться, денег занять, рубаха-парня, душу компании. А вот девушки считали его ловеласом, не готовым к серьезным отношениям.

Когда друзья прибыли на место, их встретили две высокие красивые девушки. На столе конфеты, фрукты и почти допитая бутылка вина. Вечер обещал быть томным. Воздух наполнился пьянящим сладким ароматом духов и сигарет. Но Олег, привыкший к таким посиделкам, скучал, его совершенно не трогала красота девиц, не пьянило вино. Но тут раздался звонок в дверь.

Через минуту Олег увидел Людмилу. На ней был сарафан просторного кроя ярко-синего цвета, на голове косынка в цвет наряда. Девушка была ниже среднего роста и плотного телосложения. Она оценивающе оглядела всю компанию. Было видно, что ей это все не нравится. Посмотрела на Олега большими синими глазами, и ему показалось, что Люда обратилась именно к нему: «Мне надо заниматься, прошу вас, не шумите». Сказав это, она взяла из холодильника бутылку молока, булочку и ушла в комнату, плотно закрыв за собой дверь».

Посиделки продолжились, но незнакомка не выходила у Олега из головы. Он постоянно оглядывался на закрытую дверь. Ему хотелось увидеть снова эти синие бездонные глаза. И тогда он решился пригласить девушку погулять. Не сразу, но она согласилась.

«Когда мы вышли из дома, — вспоминает Олег Дмитриевич, — я хотел взять Людмилу за руку, но заметил, как она внутренне напряглась и отдернула ее. Мне было приятно дотрагиваться до этой милой девушки… Мы гуляли до самого утра, просто ходили по городу и разговаривали обо всем на свете. Я узнал, что родители Людмилы умерли, когда она была совсем крохой, и она воспитывалась в детском доме. Родом она оказалась из Вологодской области, там родились и жили ее родители. Также я понял, что у Люды никогда не было молодого человека, и это обстоятельство меня почему-то порадовало. Когда начало светать, я проводил ее до дома».

Рядом с Олегом она казалась еще меньше, совсем как дюймовочка. Как ни странно, ему, привыкшему к барышням модельной внешности, очень нравилась маленькая Людмила, нравилось ее веснушчатое лицо, курносый носик и пухлые румяные щечки и, конечно же, глаза. Возвращаясь домой, Олег всю дорогу улыбался, прохожие посматривали на странного парня, но ему было все равно — впервые за долгое время он почувствовал себя счастливым.

Молодые люди стали встречаться. Никто не верил в их любовь, все думали, что Олег поиграет с девчушкой и бросит ее. Но их отношения становились только крепче, а любовь все сильнее. Все время они проводили вместе, ездили купаться, гуляли в парке, читали книги. Олег помогал Людмиле заниматься и даже стал разбираться в медицинских терминах. Он перестал видеться с друзьями, ходить по дискотекам и все время старался проводить с любимой. Родители, заметив положительные изменения в поведении Олега, стали расспрашивать сына об их причинах, и молодой человек решил познакомить девушку с предками.

«Им Людмила сразу понравилась, такая домашняя и простая, она как-то сразу вписалась в нашу семью, — рассказывает Олег Дмитриевич. — Через месяц отец предложил ей переехать к нам. Все получилось само собой. Родители Люду очень полюбили за простоту и искренность».

Действительно, девушка, никогда не знавшая родительской любви и опеки, несмотря на жизненные трудности, осталась добродушной и отзывчивой. С детства она мечтала стать врачом и помогать людям. Окончив школу с отличием, с легкостью поступила в медицинское училище, а затем в ее жизни появился Олег. Она полюбила его большой, безусловной любовью, иногда не веря в свое счастье. Самые красивые однокурсницы завидовали ей, никто не мог поверить, что эта толстушка-простушка могла зацепить такого красавца. Родителей Олега она полюбила как родных. Людмиле было приятно, когда они называли ее дочкой, она с благодарностью во всем старалась им помочь. Эти два года, проведенные с Олегом в новой семье, оказались самыми счастливыми в ее жизни.

Близилось время выпускных экзаменов, Людмила уверенно тянула на красный диплом, она вся погрузилась в учебу. Родители старались ей не мешать и, когда она занималась, даже разговаривали шепотом и ходили на цыпочках…

«За два года наших отношений, — вспоминает мужчина, — я очень привык к Людмиле. Мне казалось, что она всегда так и жила с нами. Не сказать, что я ее разлюбил, но мои чувства притупились, я к ней охладел. Никогда не боялся ее потерять, не дорожил ею. А тут к моему приятелю Лехе приехала сестра Ритка, я ее знал с самого детства, еще когда она была девчонкой, — здесь автор внезапно замолчал и тяжело вздохнул. — Не знаю, дернул черт меня или бес попутал, но загулял я тогда…»

«Повел я себя не как мужчина, мне стыдно об этом говорить, но что уж теперь. Время не вернуть, прошлое не переделать, — продолжает свой рассказ Олег Дмитриевич. — В тот день Людмила ушла на защиту диплома, я должен был ее встретить, но не пошел, так как ко мне пришла Маргарита. Ну а дальше — как в пошлом анекдоте… И что самое интересное, я даже был рад, когда Люда собирала свои вещи, собираясь уйти. Ни одной слезинки не проронила, это, наверное, меня как-то задело, и я ей наговорил ужасных, страшных слов, которые никогда себе не прощу. Людмила уехала, больше я ее не видел. Мне кажется, она была беременной, но в тот момент меня это мало волновало. Когда об этом узнали мои родители, отец впервые в жизни меня ударил и потом еще долго не мог мне этого простить, мама плакала на кухне. Ритка потом бросила меня и уехала с заморским принцем за границу. Я три раза был женат, но жизнь как-то не сложилась. У меня уже взрослая дочь, которую очень люблю. Давно живу один, но не проходит и дня, чтобы я не вспомнил свою Людочку, не думал бы о том, как бы сложилась моя жизнь, если бы я ее прожил с любимым человеком. Помогите мне ее разыскать».

Людмила нашлась совершенно случайно. Пришло сообщение из редакции программы «Жди меня», что Синичкину разыскали, но от общения с автором заявки она отказалась. По строгим правилам программы мы выдаем координаты найденыша человеку, который его искал, только в том случае, если он этого хочет.

Когда об этом узнал Олег Дмитриевич, он попросил: «Передайте Людмиле мои данные и скажите, что я просто хочу попросить прощения, вдруг она передумает».

Спустя два месяца мужчина вновь пришел в редакцию. Он рассказал, что Людмила Синичкина уехала тогда, как он и ожидал, в Россию, на родину родителей. Окончила медицинский институт. Сейчас она занимает должность главного врача областной больницы, вдова, у нее трое сыновей, одна дочка и двое внуков.

«Я несколько раз перечитывал ее письмо, там не было обиды на меня, наоборот, только тепло и сочувствие, — рассказывает Олег Дмитриевич. — Она пишет, что вышла замуж не по любви за замечательного человека по имени Владимир, которого горячо и сильно полюбила впоследствии. И в память о нем Людмила не хочет встречаться со мной, считая это предательством. Владимир воспитал и моего сына, который считает его отцом, и она хочет, чтобы все так и оставалось. Я понимаю Людмилу, это так на нее похоже. Верная, добрая и отзывчивая. Попросила не искать ее и пожелала мне счастья. Конверт был без обратного адреса. Если вы встретили настоящую любовь, то берегите ее и помните, настоящая любовь не проходит никогда».