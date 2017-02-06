Карагандинской области по программе «Нурлы Жол» дали 10 миллиардов тенге

На эти деньги построят новые школы и заменят старые теплосети

В нынешнем году Карагандинской области по программе «Нурлы Жол» выделили 10 миллиардов тенге. На эти деньги планируется воплотить в жизнь 13 проектов. В частности, в нашем регионе построят четыре школы и заменят несколько километров тепловых сетей.

Программа «Нурлы Жол – путь в будущее» действует уже третий год. За это время в нашей области построили и реконструировали больше 20 объектов. В числе успешно реализованных проектов теплотрасса по улице Ленина, водопровод по улице Гоголя, детский сад на Юго-Востоке и школа в городе Сатпаев на 600 учеников.

— За счет выпуска государственных ценных бумагам и привлечения средств АО «Байтерек Девеломпент» ведется строительство жилья в микрорайоне «Панель-центр», — сообщила руководитель управления экономики и финансов Ольга Чернявская. – В 2016 году освоено 100 процентов средств — 887,8 миллиона тенге.

Строительство пяти ипотечных многоэтажек продолжается. Три из них возводит компания «Нард билдинг» и еще две – ТОО «Ютэкс». Общая стоимость работ за счет бюджета составляет 4,2 миллиарда тенге. Основная часть этой суммы уже освоена. В нынешнем году ипотечный дом планируют сдать в эксплуатацию. Но чтобы завершить строительство нужно 628,2 миллиона тенге.

Еще в «Панель-центре» построят школу. На нее и три других учебных заведения в Караганде, Темиртау и Сарышагане потратят два миллиарда тенге. Деньги нам выделят по программе «Нурлы Жол». Еще 5,7 миллиарда планируется потратить на реконструкцию коммуникаций. В частности, подрядчики обновят теплотрассу на Юго-Востоке и канализационный коллектор №10, который собирает нечистоты с нескольких районов Караганды.