Котел расходится по швам?

В Шахане установленный после взрыва водонагреватель собираются проверить на брак

Модульная котельная, которую впопыхах поставили возле разрушенной в результате взрыва пятиэтажки, может оказаться бракованной. Об этом предупреждают обслуживающие ее кочегары.

Новая котельная проработала всего месяц, а в Шахане уже заговорили о том, что она неисправна. Оплатить автономную систему отопления планирует благотворительный фонд, деньги в который жертвуют со всего Казахстана.

— Сделка заключается между отделом ЖКХ и фирмой. А мы только оплату производим. Но оплаты пока не было, — пояснила «Новому Вестнику» председатель попечительского совета фонда Жамала Мамерханова. – Потому что у нас возникли сомнения. Нам показалось, что дороговато. Пригласили специалиста для оценки. А недавно до нас дошла тревожная информация о том, что уже начались проблемы с котлом – швы якобы расходятся. Та считают кочегары и специалисты по водогрейным котлам, которых привозила спецпрокуратура. Говорят, там что-то не так. Но это все пока только слухи. Мы должны либо их опровергнуть, либо согласиться с ними. Сейчас мы хотим, чтобы какой-нибудь наш специалист посмотрел и высказал на этот счет свое мнение. А к пятнице решим: возможно, будем нанимать организацию для экспертизы, которая даст официальное заключение.

Жамала Мамерханова также поделилась планами на уцелевшие квартиры в полуразрушенном подъезде. Поскольку собственники, испытав во время взрыва шок, теперь отказываются туда возвращаться, фонд решил купить для них другое жилье. Как поступить со старыми квартирами, пока не решили. Изначально попечительский совет собирался передать их в государственный жилищный фонд. Однако после того, как журналисты эту идею раскритиковали, передумал. И решил подарить жилье шаханским сиротам. Однако и этим планам сбыться не суждено.

— В Шахане всего 12 сирот, — пояснила Жамала Мамерханова. — Из них лишь трое достигли совершеннолетия и теоретически способны содержать эти квартиры. Остальные под опекой или в детских домах. А мы не можем допустить, чтобы подаренная кому-то квартира несколько лет пустовала. Там ведь солидарная оплата за отопление. Неправильно, если содержать квартиру придется соседям. Сейчас со списками нуждающихся работают сотрудники акимата. Может, нам предложат многодетных или инвалидов. Сейчас на этот счет много сомнений, споров. Отрабатываем, ищем оптимальный вариант. Чтобы не было спешки, которая впоследствии может привести не совсем к тому эффекту, на который мы рассчитываем. Мы решили, надо все тзательно взвесить. Нельзя такое решение принимать с бухты-барахты.

— Обращались ли фонд граждане с просьбой о жилье?

— Поступило одно заявление через партию «Нур Отан» от одинокой матери, попавшей в тяжелую ситуацию. Пока его не рассматривали.

— Будут ли, как планировалось, потрачены какие-то средства на вынос сотельных из шаханских высоток?

— У нас эти планы есть. Отдел строительства и ЖКХ работают над этим вопросом. Просчитывают, сколько это будет стоить. Все зависит оттого, сколько средств у нас останется. Нам объяснили, что вертикальные котлы опаснее горизонтальных. Мы хотим хотя бы вертикальные вынести из домов. На остальные приобретем генераторы. Чтобы при отключении света не нарушилась циркуляция.

На счету благотворительного фонда собрано уже более 130 миллионов тенге. Более 44 миллионов уже потрачено.

Анастасия Машнина