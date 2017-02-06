Лев напал на дрессировщика в Караганде?

Горожан снова пугают рассылкой по «WhatsApp»

На видео запечатлен момент паники в цирке. Дети в взрослые с криками вскакивают с кресел и разбегаются. А на арене львы терзают дрессировщика. К видео прилагается подпись: «Это у нас в Караганде вчера снимали». Пост распространяется сегодня по «WhatsApp». Но не стоит верить написанному.

На самом деле в карагандинском городском цирке подобного снять никак не могли. Последняя программа под названием «Гиганты Африки» закончилась еще 15 января. Ближайшее представление запланировано на 12 февраля. То есть в настоящее время в цирке нет ни гастролеров, ни хищников.

Как выяснилось, ролик о взбесившихся львах сделали еще семь (!) лет назад во Львове. Это произошло осенью 2010 года. Лев по кличке Персей дважды напал на своего дрессировщика Алексея Пинко. На арену выскочили ассистенты. Но ни вода из брандспойта, ни палки, ни палицы, ни трезубцы не помогли.

Дрессировщица, жена пострадавшего Вероника Пинко так описывала случившееся: «Началось всё нормально, они вышли, сели на свои места. Персей, которому шесть лет, — это половозрелый самец. В последние два года он почувствовал свою силу и всё время пытался потягаться с моим мужем, пытался доказать, что он главнее и сильнее. Не исполнив трюк, он сошёл с тумбы и пошёл в атаку».

43-летнему Алексею Пинко была оказана своевременная помощь в больнице. У него были разорваны руки, ноги, мягкие ткани живота. После выздоровления артист не отказался работать со львами. Алексей до сих пор выступает. И рассказывает, что покупает животных еще котятами. Кормит львят из соски, тискает, пускает к себе на кровать.

Между тем видео с агрессивным Персеем гуляет по интернету и периодически всплывает в разных городах, жители которых начинают активно пересылать ролик друг другу с комментарием о том, что дрессировщика растерзали только вчера на местной арене.

Вот оригинальное видео нападения: