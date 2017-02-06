Палата предпринимателей Карагандинской области переехала в новый офис

Теперь она находится в бизнес-центре по улице Ермекова, 29

Палата предпринимателей Карагандинской области переехала в новый офис. Теперь он располагается в бизнес-центре по улице Ермекова, 29, за «Казахтелекомом». Раньше общественная организация находилась в бывшем здании гостиницы «Казахстан».

Новый офис Палаты скоро превратиться в Дом предпринимателя. В марте сюда переедет несколько организаций, созданных для поддержки бизнеса. В их числе будут местный филиал «КазАгро» и Центр обслуживания предпринимателей при фонде «Даму». Пока что последний находится на Юго-Востоке, по проспекту Строителей, 4. Все услуги в новом Доме предпринимателя будут отказывать по принципу одного окна.

— Дом предпринимателя расположен в центре города, в районе вокзала, — говорят в Палате предпринимателей Карагандинской области. – Тем самым мы стали доступнее для тех, приезжает из других городов и районов.