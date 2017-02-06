- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Теперь она находится в бизнес-центре по улице Ермекова, 29
Палата предпринимателей Карагандинской области переехала в новый офис. Теперь он располагается в бизнес-центре по улице Ермекова, 29, за «Казахтелекомом». Раньше общественная организация находилась в бывшем здании гостиницы «Казахстан».
Новый офис Палаты скоро превратиться в Дом предпринимателя. В марте сюда переедет несколько организаций, созданных для поддержки бизнеса. В их числе будут местный филиал «КазАгро» и Центр обслуживания предпринимателей при фонде «Даму». Пока что последний находится на Юго-Востоке, по проспекту Строителей, 4. Все услуги в новом Доме предпринимателя будут отказывать по принципу одного окна.
— Дом предпринимателя расположен в центре города, в районе вокзала, — говорят в Палате предпринимателей Карагандинской области. – Тем самым мы стали доступнее для тех, приезжает из других городов и районов.
Всего на сайте опубликовано 32949 материалов.
Посетители оставили 191094 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.