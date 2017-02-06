Карагандинцы увидят лунное затмение

Мистика и реальность

Скоро лунное затмение. Астрологи утверждают, что это самый подходящий период для того, чтобы скорректировать судьбу. Однако перемены могут быть не только позитивные. Все зависит от того, как человек себя ведет.

Астрономической явление можно будет наблюдать 11 февраля. Это полутеневое затмение. Земля попадёт не под прямую лунную тень, а лишь в её полутень, отчего изменение яркости освещения Луны практически не будет фиксироваться невооружённым глазом. В случае когда Луна попадёт под земную тень только частично, астрологи говорят о частичном лунном затмении. Наблюдать его можно будет 7 августа 2017 года.

Полутеневое затмение 11 февраля начнется в 4 часа 32 минуты, Луна будет видна высоко в юго-западной части неба. Максимальная фаза наступит в 6 часов 44 минуты. И тогда бодрствующие казахстанцы увидят на западе заметно поблекшую Луну. Закончится явление в 8 часов 55 минут.

Считается, что лунное затмение мистическим образом влияет на психическую сферу человека. Все наши действия в период влияния затмения – трое суток до затмения, день самого затмения и трое суток после этого – будут сильнейшим образом воздействовать на нашу дальнейшую жизнь. Мы будем либо освобождаться от кармических долгов, либо нарабатывать новую карму. Лунное затмение способно стократ усилить не только позитивные, но и негативные вибрации. Если верить астрологам, все события, которые произойдут с человеком в этот день, так или иначе будут оказывать влияние на его жизнь в течение 18,5 лет.

Именно по этой причине 11 февраля 2017 года НЕЛЬЗЯ: злословить и сплетничать;

ругаться;

начинать новые сложные проекты;

заниматься подстрекательством;

планировать зачатие ребенка;

ограничивать свободу себе и другим;

отказывать в помощи кому-либо;

совершать крупные покупки;

поступать не по справедливости;

подвергаться любым медицинским манипуляциям;

проявлять малодушие;

эмоционально закрываться от общества;

смотреть на затмение;

отправляться в дальний путь;

проводить финансовые операции.

Во время затмения РЕКОМЕНДУЕТСЯ: