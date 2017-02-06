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На АЗС «КазМунайГаз» цена бензина на сегодняшний день составляет 139 тенге за литр.
Бензин АИ-92 на АЗС «КазМунайГаз» подорожал со 137 до 139 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 имеется в продаже за 150 тенге за литр, сообщает Zakon.kz.
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180/128=1.40625 — коэффициент до скачка доллара
330/1.40625=234.66666666666666666666666666667
Вот такая цена бензина нас ждёт в скором времени.
Дмитрий Хитрый
06 февраля, 2017 в 15:12
Видимо они хотят выровнять цены на бензин с Россией, не взирая на то, что доход (зарплата) там на порядок выше. Ничего не меняется — штрафы/налоги как в развитых странах, а доход как в колонии.
Дмитрий
06 февраля, 2017 в 17:15
Да ладно, это еще терпимо, главное чтобы до предлагаемых Ушлепком 500 не подняли.
Lex
06 февраля, 2017 в 17:34