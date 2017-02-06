За выходные спасатели эвакуировали 72 человека с трасс Карагандинской области

В эти дни в регионе поднялась сильная метель

Спасатели отчитались о своей работы в выходные дни. В то время, пока простые горожане отдыхали, они вызволяли чересчур самостоятельных автомобилистов из снежного плена. Несмотря на то, что все трассы в области были перекрыты из-за непогоды, кое-кто решил, что все им ни по чем и отправился в путь. В итоге сотрудники ДЧС нашей области из заглохшего ВАЗа, на трассе Кызылорда-Павлодар эвакуировали двоих человек. Из снежного заноса под Темиртау вызволили 20 человек. Близ Каркаралинска застрял карета скорой помощи и автобус. Оттуда спасатели вызволили 13 пассажиров. В Кроме них в Каркаралинск доставили 10 человек, застрявших на трассе неподалеку от села Буркутты. Еще четверых эвакуировали с трассы Караганда-Аягуз-Буга, они попали в снежный занос. В беду попали еще 13 человек, чьи автомобили не смогли прорваться сквозь снежную бурю недалеко от села Чкалово. А вот двоих рыбаков, увлекающихся подледным ловом и решившим попытать счастья на озере Балхаш пришлось искать. В дороге у них сломалась машина и они рисковали замерзнуть вдали от дома. Разыскали спасатели и четверых путников, выехавших с рудника Алайгыр и оказавшихся один на один со стихией, после поломки автомобиля. Трое из них с обморожениями рук были доставлены в ближайшую больницу.

Кроме того на этих выходных спасатели несмотря на метель смогли доставить тяжело больного ребенка из села Ростовка в центральную больницу Темиртау. Как оказалось, малыш нуждался в срочной госпитализации.