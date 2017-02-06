Карагандинский лыжник, в составе сборной страны, завоевал «серебро» Универсиады

Это уже четвертая медаль для шахтерской столицы

Сегодня в командной эстафете сборная Казахстана завоевала серебряную медаль. В состав команды вошел и лыжник из Караганды Сергей Малышев.

Кроме него в нашей сборной за победу боролись Виталий Пухкало, Ринат Мухин и Олжас Климин. Наши спортсмены уступили лишь россиянам, придя к финишу быстрее команды из Чехии.

Для сборной Казахстана это уже 25-я медаль. Всего наши спортсмены завоевали десять золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград.

Для Караганды же эта медаль четвертая в общем списке и первая серебряная. Кроме нее у нас в копилке три «бронзы» — две их них принесла конькобежка Екатерина Айдова и одну — лыжница Анна Стоян.