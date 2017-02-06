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Это уже четвертая медаль для шахтерской столицы
Сегодня в командной эстафете сборная Казахстана завоевала серебряную медаль. В состав команды вошел и лыжник из Караганды Сергей Малышев.
Кроме него в нашей сборной за победу боролись Виталий Пухкало, Ринат Мухин и Олжас Климин. Наши спортсмены уступили лишь россиянам, придя к финишу быстрее команды из Чехии.
Для сборной Казахстана это уже 25-я медаль. Всего наши спортсмены завоевали десять золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград.
Для Караганды же эта медаль четвертая в общем списке и первая серебряная. Кроме нее у нас в копилке три «бронзы» — две их них принесла конькобежка Екатерина Айдова и одну — лыжница Анна Стоян.
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