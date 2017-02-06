Казахстанцы запустили кампанию по борьбе со «смертельными играми» в соцсетях

Среди играющих все больше казахстанских подростков

Страшные игры итог которых смерть решили остановить Казахстанцы. Игры «Тихий Дом», «Разбуди меня в 4:20» и «Киты плывут вверх» начались в прошлом году в России, но сейчас дошли и до Казахстана. Суть их заключается в том, что человек, желающий вступить в игру, размещает у себя на странице соответствующее фото и хэштег #хочувигру. Далее с игроком связывается так называемый «куратор», который дает указания. Всего их 50 — обычно начинается игра с задания «порежь себе руку лезвием и пришли мне фото». Финальное задание — умереть, повесившись, или, шагнув с крыши. В случае отказа выполнять требования, куратор высылает игроку его домашний адрес и угрожает убить всех его родных.

Пугает то, что игра добралась уже до каждого города Казахстана. Ставят страшные хештеги как и подростки, так и люди «за 20», просто для того, чтобы проверить, что же это за игра такая.

Тем временем напуганные казахстанцы развернули масштабную кампанию по борьбе со страшной игрой. Пользователи сети активно постят фото и видео, пишут стихи и убеждают подростков отказаться от суицидальных мыслей. Противники страшного развлечения даже запустили собстенный хэштег #япротивтихогодома .

Напомним, что широкую известность игра получила после того, как в России и Киргизии подростки стали накладывать на себя руки. После их гибели становилось ясно, что все они получали задания от кураторов с смертельной игре.