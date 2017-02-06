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Также их поощрили на работе
Сегодня в департаменте по ЧС наградили контроллера компании «КарагандыЖылуСбыт» Асета Толкынова. 31 января он вместе с напарницей участвовал в спасении двух детей из горящей квартиры. Пока Асет выносил детей из огня, Татьяна Колесникова упрашивала девочку не прыгать из окна.
ЧСники вручили карагандинцу благодарственное письмо, в котором отметили его мужественность, бесстрашие и чувство ответственности.
Поощрить работников также решили и на предприятии «КарагандыЖылуСбыт». Асет Толкынов и Татьяна Колесникова получат денежные премии.
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