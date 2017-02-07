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Мужчина в форме останавливал дальнобойщиков и намеками советовал «дать на лапу»
На Youtube канале общества содействия автомобилистам «ОСА» появилось видео, на котором видно, как некий человек в форме сотрудника транспортного контроля, идет к «ГАЗели», в которой сидят его «коллеги». Правда, на идущем герое нет ни погонов, и, по словам автора видео, жетон он тоже не продемонстрировал. зато вот у сидящих в автомобиле сотрудников все необходимые атрибуты на месте.
Из видео понятно, что между «ряженным» и автором — водителем фуры, случился конфликт. А затем и вовсе, завязывается драка. После на видео запечатлен приезд участкового, а затем снято заявление в органы и объяснительная, написанная автором видео.
Сам пострадавший водитель Игорь Мороз утверждает, что остановивший его лжесотрудник всячески намекал на дачу взятки, а после того, как автор ролика попросил у него документы и жетон, то «ряженный» не стесняясь в выражениях, послал его , что называется, на три буквы.
После того, как было написано заявление, выяснилось, что в службе транспортного контроля ни о чем подобном не знают и сотрудника, подходящего по описанию у них не числится.
Создатель общества «ОСА» Руслан Лазута, после того, как было написано заявление, записал обращение к жителям области. Он просит всех, кто видел лжеполицейского, или знает что-либо о нем, сообщить в обществе содействия автомобилистам.
— Эта схема отработана и она работает по всему Казахстану, — говорит активист. — Сотрудники дорожного контроля находят таких «шестерок», для того, чтобы они брали взятки. То есть, формально, сами сотрудники ничего не получали. Это не штрафы за ПДД. За перегруз может быть штраф более трехсот тысяч. Представьте, размер взятки.
Пока сотрудники полиции не нашли «ряженного» героя видео. Сотрудники, запечатленные на кадрах, на очной ставке отрицали, что видели когда-то автора ролика, соответстственно, помочь следствию, они ничем не смогли.
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Этого оператора за выражение в нецензурной форме наказать
С утяжелением ответственности за драку
Муса
07 февраля, 2017 в 16:13
Ну и где разрекламированная борьба с коррупцией?))) Как брали взятки на дорогах все, кто там службу несёт, так и берут. Каких-то рамок наставили, данег на них вбухали немерено.))) и ЖПП от транспортников пытается не отставать, правда им сложнее, так как расценки разные.)))
Санёк
07 февраля, 2017 в 16:28
Руслан в своей организации ОСА не может на вести порядок а тут оборотней хочет выявлять
Я уже не один раз говорил что если ОСА создана для того чтоб навести порядок на дорогах
Лихочей штрафовать взяточников наказывать
То каждый член ОСЫ обязан на машину наклеить эмблему ОСЫ
Чтоб я мог заснять на видео нарушения ПДД водилой из ОСЫ и показать Руслану что порядок надо сначало у себя в организации надо навести
Не хочет Руслан чтоб члены ОСЫ наклейки клеяли на машины хорошо тогда на сайте должны быть фото всех машин владельцы которых члены ОСЫ
vas
07 февраля, 2017 в 16:39
Господил Руслан Лазута я Вашу рекламу понял так что если я буду членом ОСЫ то я смогу нарушать ПДД и меня за это не оштрафуют
Потому что у ОСЫ как и у таксистов с автопарками договор если полицаи не видят нарушения ПДД то часть от прибыли за членские взносы поподает в карман человеку у которого на плечах погоны с большими звездами
Дорогой Руслан Лазута я с 2008 г за рулем у меня проблем с ГАИшниками не разу не было а Вот с лихочами из ОСЫ у меня каждый день проблема
Ваши члены из ОСЫ не хотят выполнять элементарные правила безопасности движения включать поворотники перед перестроением потому что они члены ОСЫ
vas
07 февраля, 2017 в 16:53
Что за бред ?
Dalnoboy
07 февраля, 2017 в 17:12
Вообще бордак на дороге начался после того как появилась эта ОСА члены которой считают если они платят взнысы то они могут нарушать ПДД так как полицейские от этих взносов имеют долю
Если у ОСЫ был бы внутрений устав накладывающий обязательства на членов ОСЫ соблюдать не укоснительно ПДД
То я был бы членам ОСЫ и соратником Руслана Лазуты
На у ОСЫ нет внутренего устава соблюдать ПДД есть горантия нарушителям ПДД уйти от отведствености
По этому я не член ОСЫ и я против ОСЫ
Я если не хочу чтоб меня штрафовали я не нарушаю ПДД а если нарушил и поймался я поиду и заплачу штраф
vas
07 февраля, 2017 в 17:50