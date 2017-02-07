В Караганде разыскивают лжесотрудника транспортного контроля, бравшего взятки (Видео)

Мужчина в форме останавливал дальнобойщиков и намеками советовал «дать на лапу»

На Youtube канале общества содействия автомобилистам «ОСА» появилось видео, на котором видно, как некий человек в форме сотрудника транспортного контроля, идет к «ГАЗели», в которой сидят его «коллеги». Правда, на идущем герое нет ни погонов, и, по словам автора видео, жетон он тоже не продемонстрировал. зато вот у сидящих в автомобиле сотрудников все необходимые атрибуты на месте.

Из видео понятно, что между «ряженным» и автором — водителем фуры, случился конфликт. А затем и вовсе, завязывается драка. После на видео запечатлен приезд участкового, а затем снято заявление в органы и объяснительная, написанная автором видео.

Сам пострадавший водитель Игорь Мороз утверждает, что остановивший его лжесотрудник всячески намекал на дачу взятки, а после того, как автор ролика попросил у него документы и жетон, то «ряженный» не стесняясь в выражениях, послал его , что называется, на три буквы.

После того, как было написано заявление, выяснилось, что в службе транспортного контроля ни о чем подобном не знают и сотрудника, подходящего по описанию у них не числится.

Создатель общества «ОСА» Руслан Лазута, после того, как было написано заявление, записал обращение к жителям области. Он просит всех, кто видел лжеполицейского, или знает что-либо о нем, сообщить в обществе содействия автомобилистам.

— Эта схема отработана и она работает по всему Казахстану, — говорит активист. — Сотрудники дорожного контроля находят таких «шестерок», для того, чтобы они брали взятки. То есть, формально, сами сотрудники ничего не получали. Это не штрафы за ПДД. За перегруз может быть штраф более трехсот тысяч. Представьте, размер взятки.

Пока сотрудники полиции не нашли «ряженного» героя видео. Сотрудники, запечатленные на кадрах, на очной ставке отрицали, что видели когда-то автора ролика, соответстственно, помочь следствию, они ничем не смогли.