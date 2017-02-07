Психолог спасла ученицу колледжа от «Синего кита» в Шахтинске

Правоохранительные органы просят родителей оградить детей от опасной игры.

Психолог Шахтинского колледжа спасла свою учащуюся от «Синего кита». Профессионал вовремя оказала помощь одной из учениц Шахтинского технологического колледжа, попавшей в сети смертельной игры, сообщает Tengrinews.kz.

Несовершеннолетняя из детского любопытства зарегистрировалась в группе «Синий кит», которая пропагандирует подростковый суицид. Девочка выполнила несколько заданий, а затем виртуальные собеседники начали запугивать ребенка тем, что если она не будет подчиняться, то погибнут ее родители — «либо ты, либо вся семья». Ученица сразу обратилась за помощью к штатному психологу колледжа.

«Это акт доверия, и я горда тем, что наша ученица поступила правильно -говорит Диана Домбровская, психолог учебного заведения. – У нас учится 470 человек, это первый случай. Ребенок очень дорожит своими родителями, это первое, что она сказала, придя ко мне. Ученица немного легковнушаема, чем другие дети, потому попала в сети этой группы. Ранее девочка осторожно рассказывала родителям, что есть такая игра «Синий кит», где подростков склоняют к самоубийству. Но без подробностей о том, что она уже в группе. Когда подростку начали поступать угрозы, она пришла ко мне и все рассказала. Мы работали с ее страхом, использовали методику арт-терапии, беседовали. Затем разговаривали с ее родителями, им были даны практические советы. Был выработан цикл занятий для нашего колледжа с элементами тренинга по предотвращению манипулирования детьми. Сегодня девочка создала собственную группу в Интернете, где рассказывает сверстникам, какую опасность несут подобные страшные игры и как бороться с ними. И у нее сегодня много единомышленников», -говорит специалист.

Смертельная игра «Синий кит» или Тихий дом», рассчитанная на подростковую аудиторию, пришла из России и мгновенно стала известна в Казахстане. Анонимные модераторы дают участникам 50 заданий в течение 50 дней (к примеру, одно из них – порезать бритвой вены и кровью нарисовать силуэт кита). Финальное задание на 50-й день всегда одинаково – совершить самоубийство. Участнику угрожают расправиться с родственниками, если тот откажется участвовать в очередном этапе.

Правоохранительные органы просят родителей оградить детей от опасной игры. Как сообщалось ранее, две девочки из Восточно-Казахстанской области состояли в этой группе, и были выявлены прокуратурой.