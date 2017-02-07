В Казахстане поднимут черту бедности

Увеличат пенсии и выплаты на рождение ребенка

По поручению президента министерство национальной экономики Казахстана планирует пересмотреть структуру прожиточного минимума. Об этом на заседании правительства сообщил глава ведомства Тимур Сулейменов.

«В целях повышения пенсионных выплат до 20 процентов и единовременных пособий на рождение ребенка на 20 процентов будут приняты законодательные акты по вопросам социального обеспечения. Также будет пересмотрена структура величины прожиточного минимума и повышена черта бедности с 40 до 50 процентов от величины прожиточного минимума. Все эти меры станут основой для обеспечения качественного развития человеческого капитала», — отметил Сулейменов.

С 1 января 2017 года прожиточный минимум в республике составляет 24 459 тенге.