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Увеличат пенсии и выплаты на рождение ребенка
По поручению президента министерство национальной экономики Казахстана планирует пересмотреть структуру прожиточного минимума. Об этом на заседании правительства сообщил глава ведомства Тимур Сулейменов.
«В целях повышения пенсионных выплат до 20 процентов и единовременных пособий на рождение ребенка на 20 процентов будут приняты законодательные акты по вопросам социального обеспечения. Также будет пересмотрена структура величины прожиточного минимума и повышена черта бедности с 40 до 50 процентов от величины прожиточного минимума. Все эти меры станут основой для обеспечения качественного развития человеческого капитала», — отметил Сулейменов.
С 1 января 2017 года прожиточный минимум в республике составляет 24 459 тенге.
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Как только мы введем налог на нахождение за чертой бедности, быть бедным станет экономически невыгодно! Ну или лишить гражданства всех бедных и вуаля! В стране не станет бедных граждан! Более 9-ти миллионов долларов (только вдумайтесь в эту цифру!) было потрачено на хлебзавод. Городу не хватало хлеба?
Серик
07 февраля, 2017 в 17:06