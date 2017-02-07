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Возможно, не по всем предметам будут даваться домашние задания.
Объем домашних заданий в средних школах планируется сократить. Об этом сообщил министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев после заседания правительства, передает Tengrinews.kz.
«Мы хотим (внедрить — прим.автора) электронный дневник, электронный учебник и, самое главное, шкафы в коридорах (школы). У нас, кстати, будут ограничения по домашнему заданию. Сегодня или завтра выйдет сообщение, где две группы директоров школ, методологов занимались объемами домашнего задания. У нас есть предложение где-то на 40 минут — час домашнее задание сокращать. И, возможно, не по всем предметам будут даваться домашние задания», — сообщил Сагадиев.
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Мне кажется, оптимальным было бы идти, как раз по другому пути!
Сокращать время проведённое детьми в школе, в пользу самостоятельных занятий дома! В том числе и с помощью дистанционного обучения, видеоматериалов и прочего.
Хрупкий орех
07 февраля, 2017 в 16:32
Ну да, больше времени деткам надо, чтобы по всяким сайтам лазали.
Во Франции например, домашних заданий нет, но дети учатся с утра и до 17-18 часов. Экзамены сдают по всем предметам, нет у них времени на китов.
и, самое главное, шкафы в коридорах (школы). — Да разве это главное? А электронный дневник это дополнительная нагрузка на и так затурканного учителя!
читатель
07 февраля, 2017 в 16:41