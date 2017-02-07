Ограничить объем домашних заданий в школах планирует МОН РК

Возможно, не по всем предметам будут даваться домашние задания.

Объем домашних заданий в средних школах планируется сократить. Об этом сообщил министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев после заседания правительства, передает Tengrinews.kz.

«Мы хотим (внедрить — прим.автора) электронный дневник, электронный учебник и, самое главное, шкафы в коридорах (школы). У нас, кстати, будут ограничения по домашнему заданию. Сегодня или завтра выйдет сообщение, где две группы директоров школ, методологов занимались объемами домашнего задания. У нас есть предложение где-то на 40 минут — час домашнее задание сокращать. И, возможно, не по всем предметам будут даваться домашние задания», — сообщил Сагадиев.