В Топаре женщина осталась на улице с пятью детьми

Ее дом сгорел

В Ауле рядом с Топаром в минувшую субботу произошло несчастье: сгорел приспособленный для житья сарай. Он был единственным приютом для Эльзя Соколы, ее мужа Даурена и их пятерых детей. Им по 3, 5, 6, 7 и 8 лет. Пожар начался ночью, главы семейства дома не было — он уехал на заработки. Эльза едва успела вынести из огня детей. Спасти вещи, деньги и ценности не удалось. Сейчас женщина с детьми ютится в небольшом доме своей матери -инвалида. Но им не на что купить еду и не во что одеться. аксакалы Опара уже обратились за помощью в общественные объединения. Они помогают Эльзе едой и стараются найти хоть какую-то одежду ее детям.

Если вы хотите помочь семье из Топара, позвоните по номеру 8 72153 312 49.