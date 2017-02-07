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Волонтёры не хотят мешать дачникам, которые живут по соседству
Единственный приют для животных расположен за городом, в одном из дачных массивов. Зимой здесь практически нет людей, но весной дачники вернутся на свои участки. Волонтёры боятся, что может возникнуть конфликт, и не хотят, чтобы их питомцы мешали соседям.
— Мы открываем сбор средств на закуп материала для забора и оплату его сборки, сварки и установки. Средства для сбора на забор вы можете отправлять последующим реквизитам: QIWI 87019975405 , карточка Сбербанк 4263 4339 9254 7460, Карта КазКом4003 0327 5800 9080 — с пометкой «на забор».
Так же в приюте постоянно требуется физическая помощь мужчин, ведь в приюте работают одни девушки. Если у вас есть строительные материалы, то вы их можете передать в приют:
— профлист оцинкованный рифленый.
— уголок металический
— труба квадратная
— труба металическая
— проволока, саморезы по металу и т.д.
Обращайтесь по номеру 87019975405 или +7 (707) 298-29-88.
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