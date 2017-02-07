Приют для животных собирает деньги на забор

Волонтёры не хотят мешать дачникам, которые живут по соседству

Единственный приют для животных расположен за городом, в одном из дачных массивов. Зимой здесь практически нет людей, но весной дачники вернутся на свои участки. Волонтёры боятся, что может возникнуть конфликт, и не хотят, чтобы их питомцы мешали соседям.

— Мы открываем сбор средств на закуп материала для забора и оплату его сборки, сварки и установки. Средства для сбора на забор вы можете отправлять последующим реквизитам: QIWI 87019975405 , карточка Сбербанк 4263 4339 9254 7460, Карта КазКом4003 0327 5800 9080 — с пометкой «на забор».

Так же в приюте постоянно требуется физическая помощь мужчин, ведь в приюте работают одни девушки. Если у вас есть строительные материалы, то вы их можете передать в приют:

— профлист оцинкованный рифленый.

— уголок металический

— труба квадратная

— труба металическая

— проволока, саморезы по металу и т.д.

Обращайтесь по номеру 87019975405 или +7 (707) 298-29-88.