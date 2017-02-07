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Информацию распространяют в мессенджерах и социальных сетях
Первой весточкой стала рассылка в Whatsapp о «группах смерти» — «Море китов», «Тихий дом», «Синий кит». Следом предупреждения появились во всех социальных сетях и пабликах, которые популярны на территории Казахстана. Количество юных казахстанцев, которые заинтересовались опасными играми, резко возросло.
Управление образования обращается к родителям все области, с просьбой усилить контроль за детьми. Родителям предлагают услугу разработанную совместно с «Казактелеком» — «Родительский контроль».
Также стоит обратить внимание на на рисунки детей, записи на стенах в профиле соцсетей, круг друзей, и даже переписку в мобильных телефонах. Не стесняться просматривать историю в браузерах. Родители должны объяснить детям, что в социальных сетях лучше выбрать псевдоним, меньше публиковать личной информации, и не выкладывать семейные фотографии.
Кроме того, в управлении образования работают над установкой программного комплекса по анализу активности несовершеннолетних в социальных сетях.
— Уважаемые родители, просим усилить свою бдительность и принять соответствующие меры по защите наших детей. Выражаем надежду, что общими усилиями мы сможем уберечь наших детей от ошибок,- пишет пресс-служба управления образования.
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а два года они о чем думали??? о Робототехнике? Где системная работа с соц сетями, господа образователи?
Элипс
07 февраля, 2017 в 17:14
Это уже может стать мемом. Совсем себя не жалеют, о робототехнике думают.
Виктория
07 февраля, 2017 в 17:46
У нас всегда шквал истерии, вместо решения. Покричат и утихнут, а проблема останется.
читатель
07 февраля, 2017 в 17:25