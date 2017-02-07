В управлении образования обеспокоены ажиотажем вокруг «групп смерти»

Информацию распространяют в мессенджерах и социальных сетях

Первой весточкой стала рассылка в Whatsapp о «группах смерти» — «Море китов», «Тихий дом», «Синий кит». Следом предупреждения появились во всех социальных сетях и пабликах, которые популярны на территории Казахстана. Количество юных казахстанцев, которые заинтересовались опасными играми, резко возросло.

Управление образования обращается к родителям все области, с просьбой усилить контроль за детьми. Родителям предлагают услугу разработанную совместно с «Казактелеком» — «Родительский контроль».

Также стоит обратить внимание на на рисунки детей, записи на стенах в профиле соцсетей, круг друзей, и даже переписку в мобильных телефонах. Не стесняться просматривать историю в браузерах. Родители должны объяснить детям, что в социальных сетях лучше выбрать псевдоним, меньше публиковать личной информации, и не выкладывать семейные фотографии.

Кроме того, в управлении образования работают над установкой программного комплекса по анализу активности несовершеннолетних в социальных сетях.

— Уважаемые родители, просим усилить свою бдительность и принять соответствующие меры по защите наших детей. Выражаем надежду, что общими усилиями мы сможем уберечь наших детей от ошибок,- пишет пресс-служба управления образования.