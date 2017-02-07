В 2016 году в Караганде произошло более 14 тысяч преступлений

В управлении Комитета по правовой статистике подвели итоги работы за прошлый год

В управлении Комитета по правовой статистике и специальным учётам по Карагандинской области подвели итоги работы за 2016 год. Самым криминогенным городом области оказалась Караганда, на территории города зарегистрировали 14 306 преступлений. На втором месте Темиртау — 4767 преступлений, Жезказган — 1571, и Шахтинск — 1139. Резко увеличилось количество квартирных краж, краж сотовых телефонов и скота. Уровень преступности: 200 правонарушений на десять тысяч человек, в основном их совершают люди в возрасте от 18 до 39 лет.

Также, сотрудники управления отмечают, что большая часть преступлений совершается с пяти часов вчера до трёх часов утра.

Информацию о количестве преступлений можно посмотреть в любое время по Карте преступности. На неё опираются и сами полицейские. Если в одном из районов Караганды правонарушители начинают работать активней, то сотрудники правоохранительных органов выставляют дополнительные патрули.

В прошлом году в Караганде погибли 17 пешеходов, в 2015 таких происшествий было только девять. Всего в автомобильных авариях погибли 62 человека.

Чаще всего ДТП происходят утром: с 5:00 до 9:00, когда люди спешат на работу. Ночью опасные часы: с 22:00 до 3:00, свою роль играет плохая видимость и усталость водителя.

Особо опасные районы и аварии отмечают на Карте аварийности.