Парковка на месте для инвалидов обойдётся нарушителям в два раза дешевле

В настоящее время идёт активное обсуждение снижения суммы штрафов за административные правонарушения.

Снижение суммы штрафов по двумстам составам рассматривается в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях». Сообщает Informburo.kz.

«У людей очень быстрое ожидание от принятия законопроекта. Это длительный процесс, уже больше года разрабатывается. Это как раз тот закон, который проходил все обсуждения. Это не первые общественные слушания, которые здесь проводятся. Можно ожидать как раз к концу 2017 года, к началу 2018 года будет послабление штрафных санкций в КоАП. Кодекс принципиально нацелен на гуманизацию», – сообщил в интервью журналистам директор ГУ «Институт законодательства РК» Аслан Тукиев.

Он подчеркнул, что в этом законопроекте нет ни одной поправки в кодекс, которая идёт на ужесточение норм.

«По 200 составам есть существенные сокращения, в некоторых случаях почти в два раза. К примеру, стоянка в местах для инвалидов. Вы знаете, сейчас это 50 МРП, больше 110 тысяч тенге было. Предлагается сократить минимум в два раза. Возможно, мы посмотрим и больше сократим. Но пока принято это предложение. Принципиально сокращаются не только штрафы. Предлагается ввести и предупреждение по многим составам в сфере дорожного движения, не составляющей большой общественной опасности», – пояснил он.

По его словам, ввести предупреждение было предложено по 106 статьям, однако было поддержано только по 34.

«Есть некоторое упорство со стороны госорганов», – считает Тукиев.

В Министерстве юстиции пояснили, что в КоАП предусмотрено более 1700 правонарушений.

«Мы всех их проанализировали, рассмотрели. По почти 300 статьям будут изменения. Если быть точнее, уменьшение объёма штрафов предлагается по более 150 статьям. Это всё обсуждается. Применение предупреждения предлагается ввести по ста статьям. Если быть точнее, то это нарушения ПДД, в том числе пересечение стоп-линии, проезд на красный и так далее», – уточнил директор департамента законодательства МЮ РК Дархан Игембаев.

Также законопроектом предусматривается возможность оплаты штрафов для бизнеса с 50-процентной скидкой.

«Мы расширили институт предупреждения как профилактику, также мы ввели институт сокращённого производства для юридических лиц по аналогии с физическими лицами. Это даёт бизнесу, во-первых, сэкономить время и размер штрафов на 50%. Также были полностью проанализированы все размеры штрафов по итогам, они сокращены почти на 30%. 90% работы направлены на либерализацию и поддержку бизнеса в стране», – пояснила управляющий директор национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Айжан Бижанова.