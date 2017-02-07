Смерть 19-летней карагандинки расследуют по статье «Доведение до самоубийства»

Девушка могла попасть под влияние модераторов групп смерти «Синий кит»

-По факту смерти Галины Сибиряковой проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Проводится весь комплекс необходимых мероприятий. Обстоятельства смерти девушки выясняются, — сообщил пресс-секретарь ДВД области Бакытжан Кулияров.

Ранее родные покончившей собой девушки рассказали, что вероятно она стала жертвой групп смерти «Синий кит» или «Тихий дом». В телефоне девушки нашли записанные слова: «Синий кит, тихий дом, 4.20 я в игре, тест 57 или 84».