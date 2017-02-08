- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Граждан призывают не поддаваться панике
МВД опровергает влияние соцсетей на решение о самоубийстве студентки из Караганды. По факту смерти Сибиряковой проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства, — сообщает портал Kazinform.kz
«Информация о том, что самоубийство было совершено под влиянием социальных сетей является недостоверной. Преподаватели и родные потерпевшей в связи с последней информационной волной в обществе предположили о ее связи с «группами смерти». Обстоятельства будут установлены в ходе следствия», — прокомментировал представитель МВД Алмас Садубаев.
«Кроме того, призываем представителей СМИ не раздувать указанную тему в информационном пространстве, корректно освещать тему суицида, опираться только на комментарии компетентных органов. Граждан призываем сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — резюмировал Алмас Садубаев.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32984 материалов.
Посетители оставили 191353 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Самоубийцы, геи, маньяки были во все времена!!! Просто в век интернета вся инфа стала быстродоступной и все, ведь что бы узнать новость сейчас не нужно ждать гонца с другого аула Многие помнят шутку о том, что секса в СССР не было и детей аисты приносят
Прохожий
08 февраля, 2017 в 11:20
«опираться только на комментарии компетентных органов»
Шаг влево — шаг вправо, самостоятельное мышление и аналиика — РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ!
Хрупкий орех
08 февраля, 2017 в 11:20
Вот если честно, я не знал о существовании данных групп, пока их не стали активно раскручивать в СМИ.
Андрей Валерьевич он же Шахтинец
08 февраля, 2017 в 11:55
СМИ преувеличили опасность смертельной игры «Синий Кит»
https://www.caravan.kz/news/smi-preuvelichili-opasnost-smertelnojj-igry-sinijj-kit-390221
Дмитрий
08 февраля, 2017 в 13:29