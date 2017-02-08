МВД опровергает влияние соцсетей на решение о самоубийстве студентки из Караганды

Граждан призывают не поддаваться панике

МВД опровергает влияние соцсетей на решение о самоубийстве студентки из Караганды. По факту смерти Сибиряковой проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства, — сообщает портал Kazinform.kz

«Информация о том, что самоубийство было совершено под влиянием социальных сетей является недостоверной. Преподаватели и родные потерпевшей в связи с последней информационной волной в обществе предположили о ее связи с «группами смерти». Обстоятельства будут установлены в ходе следствия», — прокомментировал представитель МВД Алмас Садубаев.

«Кроме того, призываем представителей СМИ не раздувать указанную тему в информационном пространстве, корректно освещать тему суицида, опираться только на комментарии компетентных органов. Граждан призываем сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — резюмировал Алмас Садубаев.