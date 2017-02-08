Все маникюрят, а со мной беда

Да у меня элементарно пальцев на вас на всех не хватит!

Вчера написала старая знакомая: « Приезжай ко мне на маникюр, я теперь делаю ногти!» ШТА??? Ногти? Тебе тридцать три, ты восемь лет работала в банке, а теперь ты делаешь ногти? Это тебе декрет так мозг высушил? Оказывается, это творчество и я нечего не понимаю. Возможно. Но, это ребята перебор. На меня в инстаграм подписаны 23 человека, которые гордо именуют себя нейл-стилистами. 23 человека, вы только вдумайтесь в эту цифру. Да у меня элементарно пальцев на вас на всех не хватит! Общество семимильными шагами идет к ситуации, когда нейл-стилисты делают ногти кондитерам, а за этим с интересом наблюдают лаш-мейкеры, которые в близком родстве с фотографами, которые в свою очередь, дружат с теми кто производит мыло ручной работы!

Я начинаю волноваться из-за количества психов вокруг меня! Расскажу про всех по отдельности. Лаш-мейкеры это чудо мастера, которые наращивают ресницы. Вообще, у меня присутствует мысль что это какое-то тайное общество, Азазель просто. Абсрурдность ситуации дошла до того, что Караганду ждет чемпионат по ресницам.

Фотографы это отдельная песня. Молодые люди, которые не хотят работать, берут в руки фотоаппарат, который им купил папа-шахтер и заводят страничку в инстаграм «Вася-фотограф». И все. Дело сделано. Теперь Вася фотограф, жизнь удалась! Или молодые мамаши снимают своих розовенько-голопопых чад на камеру своего телефона, и просто чудо какое-то получается. Какой замечательный снимок! Бабушки и подружки в восторге, в инсте 53 лайка. Ну надо же. Окрыленная мать, покупает хорошую камеру и тадаааам! Она фотограф!

Мыло это вообще отдельная песня. На самом деле, я вообще не представляю масштабы этой трагедии нашего общества. Просто не готова купить кусок мыла за 2000 тенге. Оно что из панды? Почему такая цена? Это бред.

Кондитеры, вот это новый вирус. Девочки ходят на мастер классы по тортам, потом пекут пару тортов дома. И, тадааам, проводят мастер-классы. На которые идут другие девочки, которые тоже пекут пару тортов, а потом проводят мастер классы! Да вы задолбали уже всех своим красным бархатом. Ощущение что весь Казахстан только и делает, что хомячит карсный бархат и чизкейк Нью-Йорк. А на самом деле, подумайте трижды прежде чем потреблять выпечку из «домашних кондитерских. Я думаю, что санитарный контроль там отсутствует.

Это все написано для тех, кто возомнил себя профессионалом. Я делаю маникюр у мастера, запись у которого расписана на месяцы вперед. Покупаю торты в проверенной годами кондитерской. И покупаю мыло в обычном магазине. Девочки, занимайтесь в декрете своими детками, а после выходите на работу. Талант на самом деле есть у единиц, которых видно сразу.

Спасибо всем кто дочитал до конца.