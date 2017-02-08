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Да у меня элементарно пальцев на вас на всех не хватит!
Вчера написала старая знакомая: « Приезжай ко мне на маникюр, я теперь делаю ногти!» ШТА??? Ногти? Тебе тридцать три, ты восемь лет работала в банке, а теперь ты делаешь ногти? Это тебе декрет так мозг высушил? Оказывается, это творчество и я нечего не понимаю. Возможно. Но, это ребята перебор. На меня в инстаграм подписаны 23 человека, которые гордо именуют себя нейл-стилистами. 23 человека, вы только вдумайтесь в эту цифру. Да у меня элементарно пальцев на вас на всех не хватит! Общество семимильными шагами идет к ситуации, когда нейл-стилисты делают ногти кондитерам, а за этим с интересом наблюдают лаш-мейкеры, которые в близком родстве с фотографами, которые в свою очередь, дружат с теми кто производит мыло ручной работы!
Я начинаю волноваться из-за количества психов вокруг меня! Расскажу про всех по отдельности. Лаш-мейкеры это чудо мастера, которые наращивают ресницы. Вообще, у меня присутствует мысль что это какое-то тайное общество, Азазель просто. Абсрурдность ситуации дошла до того, что Караганду ждет чемпионат по ресницам.
Фотографы это отдельная песня. Молодые люди, которые не хотят работать, берут в руки фотоаппарат, который им купил папа-шахтер и заводят страничку в инстаграм «Вася-фотограф». И все. Дело сделано. Теперь Вася фотограф, жизнь удалась! Или молодые мамаши снимают своих розовенько-голопопых чад на камеру своего телефона, и просто чудо какое-то получается. Какой замечательный снимок! Бабушки и подружки в восторге, в инсте 53 лайка. Ну надо же. Окрыленная мать, покупает хорошую камеру и тадаааам! Она фотограф!
Мыло это вообще отдельная песня. На самом деле, я вообще не представляю масштабы этой трагедии нашего общества. Просто не готова купить кусок мыла за 2000 тенге. Оно что из панды? Почему такая цена? Это бред.
Кондитеры, вот это новый вирус. Девочки ходят на мастер классы по тортам, потом пекут пару тортов дома. И, тадааам, проводят мастер-классы. На которые идут другие девочки, которые тоже пекут пару тортов, а потом проводят мастер классы! Да вы задолбали уже всех своим красным бархатом. Ощущение что весь Казахстан только и делает, что хомячит карсный бархат и чизкейк Нью-Йорк. А на самом деле, подумайте трижды прежде чем потреблять выпечку из «домашних кондитерских. Я думаю, что санитарный контроль там отсутствует.
Это все написано для тех, кто возомнил себя профессионалом. Я делаю маникюр у мастера, запись у которого расписана на месяцы вперед. Покупаю торты в проверенной годами кондитерской. И покупаю мыло в обычном магазине. Девочки, занимайтесь в декрете своими детками, а после выходите на работу. Талант на самом деле есть у единиц, которых видно сразу.
Спасибо всем кто дочитал до конца.
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Какая злая ТЁТИНЬКА! Если людям нравится этим заниматься, пусть делают. Они же не на террористов учатся. Или лучше смотреть сериалы и сидеть в соц. сетях.
Ragnar
08 февраля, 2017 в 12:26
Тётинька не злая, в этом посте она права. Я сам человек устоявшихся привычек и не люблю их менять. Много лет хожу к одному парикмахеру, к одному врачу, у меня знакомый автослесарь, сантехник к которым я обращаюсь по мере надобности. Даже Яйца,молоко, творог и сметану я беру у одного и того же частника более десяти лет. От добра добра не ищут — старая истина. Врач, который много лет вас знает и с которым вы в дружбе, он и отнесётся к вам по семейному, вовремя заметив изменения и подсказав что то, а не отмахнувшись больничным и рецептиком. Многолетние добрые знакомства, они дорогого стоят. Старый друг лучше новых двух!
А халтурщиков, дилетантов и людей случайных в профессии и впрямь засилье.
читатель
08 февраля, 2017 в 15:51
Девушка, поделитесь телефоном вашего маникюр-мастера. Педикюр он тоже делает?
KO
08 февраля, 2017 в 12:32
Ну как сказать.. Я тоже это не совсем понимаю, но тут и понимать не надо. В том смысле, что женская радость от новых ногтей или волос окупает деньги, на это потраченные)
По поводу же мастер-классов по тортам, фотографии, и прочему — просто люди хотят выделяться, а тратить на это время и силы — не хотят. Чтобы что-то серьёзное уметь — нужно учиться этому годы. А тут сходил на мастер-класс, и — опа, уже что-то умеешь. Пусть даже это умеют многие. Пусть даже это особо никому и не нужно..
Александр
08 февраля, 2017 в 14:19
Спрос рождает предложение!! Если все озабочены своими ресницами и ногтями почему бы на этом не заработать… Эти девочки зарабатывают порой большая чем мой муж в шахте. А зависть плохое чувство!
свои люди
08 февраля, 2017 в 15:23
+100500
Я согласен с описанными явлениями, все они имеют место быть. Но есть одна разница между мной и автором. Мне совершенно по барабану то, что ктото этим занимается, это их дело, нравится, ну так ради бога и не собираюсь их критиковать и поучать. А автор элементарно завидует что не может таким же образом себя вести, но в глубине души хочет. Поэтому идет по проторенной испокон веков дорожке. Не буду менять себя, попробую ка изменить вас. Путь порочный и бесполезный…
Жесткий винегрет
08 февраля, 2017 в 15:35