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Нашей области в списке «лидеров» нет
Наибольшее число коррупционных правонарушений совершено госслужащими Алматинской, Восточно-Казахстанской области, Мангистауской, Костанайской и Жамбылской областей, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на заседании коллегии сообщила заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.
«В целях предупреждения случаев высокой сменяемости следует тщательно изучать каждое выходное интервью госслужащих и при необходимости принимать соответствующие меры реагирования. Особую озабоченность вызывает вопрос увольнения госслужащих по отрицательным мотивам. Половина из них уволена за совершение коррупционных правонарушений», — сказала Шаимова.
По ее словам, основную часть таких государственных служащих составили территориальные работники министерств финансов, юстиции и сельского хозяйства.
«В разрезе регионов наибольшее число коррупционных правонарушений совершено служащими Алматинской, Восточно-Казахстанской области, Мангистауской, Костанайской и Жамбылской областей. Территориальным департаментам необходимо усилить профилактическую работу, в полной мере используя весь антикоррупционный инструментарий», — добавила она.
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наши взятка дали есь же
vasya
08 февраля, 2017 в 12:15
Наши дали чтобы в СМИ не печатали.
02556
08 февраля, 2017 в 13:06
Какая разница какая область на каком месте, страна одна.
Толку маловато по факту от этой «борьбы с коррупцией», одних сажают другие приходят.
Казалось бы осуждён Ахметов, экс премьер и что, остальные напугались и перестали брать-давать взятки, разве это както повлияло на общую картину, абсолютно никак.
Нуротанк вообще понесёт какую либо ответственность за чистоту своих рядов?
Вся эта возня имеет одно название ИБД имитация бурной деятельности и конца края ей пока не видно.
Jähr
08 февраля, 2017 в 13:06