В каких регионах Казахстана госслужащие совершили наибольшее число коррупционных нарушений

Нашей области в списке «лидеров» нет

Наибольшее число коррупционных правонарушений совершено госслужащими Алматинской, Восточно-Казахстанской области, Мангистауской, Костанайской и Жамбылской областей, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на заседании коллегии сообщила заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.

«В целях предупреждения случаев высокой сменяемости следует тщательно изучать каждое выходное интервью госслужащих и при необходимости принимать соответствующие меры реагирования. Особую озабоченность вызывает вопрос увольнения госслужащих по отрицательным мотивам. Половина из них уволена за совершение коррупционных правонарушений», — сказала Шаимова.

По ее словам, основную часть таких государственных служащих составили территориальные работники министерств финансов, юстиции и сельского хозяйства.

«В разрезе регионов наибольшее число коррупционных правонарушений совершено служащими Алматинской, Восточно-Казахстанской области, Мангистауской, Костанайской и Жамбылской областей. Территориальным департаментам необходимо усилить профилактическую работу, в полной мере используя весь антикоррупционный инструментарий», — добавила она.