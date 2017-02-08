Карагандинец завоевал «бронзу» Универсиады в масс-старте

Это пятая медаль для карагандинцев

Лыжник из Караганды Сергей Малышев принес пятую медаль в копилку шахтерской столицы. Он сумел завоевать «бронзу» в масс-старте классическим стилем. Преодолели 30-километровую дистанцию быстрее карагандинцы российские спортсмены Дмитрий Ростовцев и Валерий Гонтарь.

Напомним, что сегодня последний соревновательный день Универсиады. За это время наши спортсмены завоевали пять медалей. Четыре из них — бронзовые и одна- серебряная. Правда, последнюю завоевала сборная страны, куда вошел лыжник из Караганды.