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Это пятая медаль для карагандинцев
Лыжник из Караганды Сергей Малышев принес пятую медаль в копилку шахтерской столицы. Он сумел завоевать «бронзу» в масс-старте классическим стилем. Преодолели 30-километровую дистанцию быстрее карагандинцы российские спортсмены Дмитрий Ростовцев и Валерий Гонтарь.
Напомним, что сегодня последний соревновательный день Универсиады. За это время наши спортсмены завоевали пять медалей. Четыре из них — бронзовые и одна- серебряная. Правда, последнюю завоевала сборная страны, куда вошел лыжник из Караганды.
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