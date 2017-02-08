Котлы в Карагандинской области проверили повторно (инфографика)

Кто будет платить за вынос АСО из зданий?

После трагедии в Шахане по всему региону второй раз обследовали котельные. По результатам проверки пресс-служба акимата области нарисовала инфографику.

«Проверка проводилась по всем городам и районам, — рассказал заместитель руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Улантай Усенов. — В области 72 котельные и 688 АСО, которые отапливают 805 многоэтажных домов, 643 объекта соцкультбыта и 90 других организаций. Выявлено, что в зданиях находится около 140 АСО, из них 30 – в многоэтажных жилых домах. По окончании отопительного сезона будет составлен план мероприятий по выводу этих АСО наружу, в отдельные строения возле домов».

В Шахане в подвалах многоэтажек установлено 14 отопительных котлов. В поселке Агадырь Шетского района – 11 таких домов, в Сарани – три, по одному – в поселках Актау, Актогай. По закону, затраты по выносу частных котельных должны полностью лечь на плечи жильцов. Однако власти обещают, что не бросят людей: организуют им в помощь спонсоров.

Отопительные котлы есть также в зданиях школ, детских садов, больниц, СВА. Кто будет платить за их передислокацию, пока не понятно. В акимате поясняют, что каждый случай будет рассматриваться в отдельности.