Хранить деньги выгодно в рублях (инфографика)

В 2016 году депозиты в российской валюте принесли самый большой доход

Хранить свои сбережения выгодно в рублях. По крайней мере, так было в 2016 году. Национальный банк Казахстана провел исследование и выяснил, что депозиты в российской валюте принесли самый большой доход.

В своем исследовании специалисты Нацбанка изучили доходность различных финансовых инструментов. Они взяли в расчет банковские депозиты физических лиц в разных валютах: в тенге, в рублях (как в банках в Республике Казахстан, так и в банках в Российской Федерации), долларах США и евро, хранение наличных долларов, евро, российских рублей и наличных тенге, а также инвестирование в золото.

Оказалось, что самый большой доход своим владельцам принесли депозиты в рублях. Те, кто хранил деньги в российских банках получили вознаграждение в 28,6 процента за год, а те, кто в казахстанских – 19,4 процента. Отметим, что здесь учтена не только ставка банка, но и доход от курсовой разницы.

Тенговый депозит принес доход в 14,6 процента годовых.

Остальные виды инвестирования не обеспечили их владельцам реального дохода. Поскольку он не превысил уровень инфляции. В частности, вложение денег в золото обеспечило прибавку в 6,4 процента годовых, а в доллары – 1 процент. А вот депозиты в евро принесли убыток в 2,2 процента. При расчете доходности по депозитам в долларах США и евро, отмечает Нацбанк, учитывалась и ставка вознаграждения депозитам, и доход от курсовой разницы.

Наихудшим способом инвестирования стало хранение наличных долларов, евро и тенге. Американская валюта показала отрицательную доходность – минус 2 процента, европейская – минус 5,1 процента, а отечественная — минус 8,5 процента. На последней отразилась инфляция.