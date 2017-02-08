Антикоррупционную мантру придумали для казахстанцев
В общей сложности 27 миллионов тенге получили в прошлом году граждане Казахстана за сообщения о фактах коррупции в республики. Всего было премировано 185 человек. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии агентства по итогам 12 месяцев.
«Сегодня нашей главной задачей является радикальное сокращение бытовой коррупции, — цитирует Шпекбаева zakon.kz. — Именно поэтому роль сильного гражданского общества сложно переоценить, ведь оно должно стать драйвером этой работы. А принцип «не брать и не давать взяток» должен стать чуть ли ни ежедневной мантрой каждого казахстанца».
Шпекбаев считает целесообразным введении персональной дисциплинарной ответственности руководителей государственных органов за коррупционные преступления подчиненных. «Несмотря на то, что более 80 процентов осужденных за коррупцию лиц являются госслужащими, ни один министр или аким не заявил публично о нулевой терпимости к коррупции в своем органе», — отметил Шпекбаев.
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Утритесь слезами и кровью вдов и сирот
Вами сделанных
Мужик
08 февраля, 2017 в 14:38
Аха. Как деньги вымогать на пустом месте — так красавчеги. А как сидеть за это — так сразу вдовы и сироты..
Александр
08 февраля, 2017 в 14:48
Ага. Бедные и несчастные. Они прям думают о чужих детях и сиротах.
«А воровал ты её по советским законам ?» Кавказская пленница
Вы посылочку им соберите. Может оценят ?
ЯДолгоМолчал
08 февраля, 2017 в 14:56
Так «они» все «при исполнении» и с «корочками» «по беспределу» сначала людям («простым») жизнь калечат,а после вспоминают,что у «них» «тоже оказывается» и дети есть и родители престарелые,и «сами» оказывается здоровьем не блещут. Как только оказываются в поле зрения «своих» же «сотрудников» сразу же берут больничный,оказываются на больничной койке и уже оттуда верещат о своей «болезни» и злой судьбе. Вся Система давно уже прогнила. Только ленивый и тупой совсем больной на голову продолжает мечтать о справедливости. «Снизу»-«наверх»-все «таскают». Невозможно оставаться в Системе и не «таскать». Ага щас прям плакать буду. За сломанные жизни никто из «них» никогда не заплачет. Щас. Не дождетесь. Вот и возьмите на содержание всех(кто «спалился»),кого Вам так жалко.
02556
08 февраля, 2017 в 15:25
Подскажите, пожалуйста, какой процент «отката» с этой премии? Схема неплохая, кто станет проверять анти-коррупционеров? И что интересно всё за счет государства! Нужно срочно выделить на борьбу с коррупцией сотни миллиардов! Именно борьба а не искоренение очень гармонично подходят к нашему менталитету.
Серик
08 февраля, 2017 в 14:43
«Для антикоррупционных ведомств неприкасаемых не существует» — заявил глава антикоррупционного ведомства, и поймал режиссёра, и редактора независимого издания..
Александр
08 февраля, 2017 в 15:30