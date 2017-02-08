185 человек получили денежные поощрения за то, что «сдали» взяточников

Антикоррупционную мантру придумали для казахстанцев

В общей сложности 27 миллионов тенге получили в прошлом году граждане Казахстана за сообщения о фактах коррупции в республики. Всего было премировано 185 человек. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии агентства по итогам 12 месяцев. В общей сложности 27 миллионов тенге получили в прошлом году граждане Казахстана за сообщения о фактах коррупции в республики. Всего было премировано 185 человек. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии агентства по итогам 12 месяцев.

«Сегодня нашей главной задачей является радикальное сокращение бытовой коррупции, — цитирует Шпекбаева zakon.kz. — Именно поэтому роль сильного гражданского общества сложно переоценить, ведь оно должно стать драйвером этой работы. А принцип «не брать и не давать взяток» должен стать чуть ли ни ежедневной мантрой каждого казахстанца».

Шпекбаев считает целесообразным введении персональной дисциплинарной ответственности руководителей государственных органов за коррупционные преступления подчиненных. «Несмотря на то, что более 80 процентов осужденных за коррупцию лиц являются госслужащими, ни один министр или аким не заявил публично о нулевой терпимости к коррупции в своем органе», — отметил Шпекбаев.