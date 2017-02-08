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Мероприятия пройдут в городских библиотеках.
Завтра, 9-го февраля пройдут мероприятия, посвященные дню города. Первыми памятную дату отметят в филиале библиотеки №11 и в юношеском филиале библиотеки №1. В первой в 12:00 пройдет час поэзии, во второй — в 17:00 краеведческая викторина.
На следующий день, в «официальный» день рождения города, 10-го февраля, в 19:00 пройдет большой концерт «I love Karaganda» в ДК «Молодежный», а в ДК «Железнодорожников» в 15:00 состоится концертная программа «Город славы трудовой».
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