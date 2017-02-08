Дмитрий Бойко считает, что судей и акимов должен выбирать народ

Известный в Караганде общественник предлагает внести поправки в Конституцию Казахстана

Дмитрий Бойко одобряет идею главы государства о перераспределении полномочий между ветвями власти. Общественник, проштудировал Конституцию Казахстана, предлагает внести в нее некоторые поправки. Дмитрий Макарович считает, что народ должен выбирать и акимов всех уровней, кроме областных. Это будет очередной шаг к демократии. Ниже публикуем все предложения, которые озвучил карагандинский общественник.

— Я в целом одобряю идею президента страны по перераспределению полномочий между ветвями власти. Я убежден, что для дальнейшей демократизации общественной жизни нужны существенные поправки в Конституцию и особенно в законодательство страны по расширению полномочий народа, как единственного источника государственной власти. Это не нашло никакого отражения в предлагаемых поправках в Конституцию.

Формулировки пунктов 1 и 2 статьи 3 Конституции о народе, как единственном источнике государственной власти, не подкреплены его действенными полномочиями. Его воля и мнение в настоящее время практически не оказывают никакого влияния на большинство сторон жизни государства. Формирование исполнительной и судебной ветвей власти, которое является краеугольным принципом демократии, происходит без ведома граждан. До сих пор нет закона о местных референдумах, о порядке отзыва депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. Население страны лишено возможности прямо обращаться в Конституционный совет. Действующая система выборов в Парламент лишает конституционного права более 7 миллионов беспартийных казахстанцев быть избранными в Мажилис и в Сенат. С учетом вышеизложенного предлагаю в пункте 2 статьи 1 и пункте 2 статьи 3 Конституции после слов «на республиканском» и «республиканский» дополнить словами «местном» и «местный».

Пункт 1 статьи 5 дополнить словами «не допускается слияние государственных и общественных институтов». Раньше такая норма была. Но после того, как партия «Нур Отан» заняла доминирующее положение, ее изъяли. Получается так, что все акимы областей, городов и районов являются руководителями филиалов партии «Нур Отан». Они подбирают кандидатов в депутаты. Я напомню, что маслихаты у нас на 90 процентов однопартийные. Это совершенно не способствует процессу демократии. Я предлагаю, чтобы акимы, которые являются председателями филиалов партии Нур Отан, после их назначения приостанавливали свое членство в партии.

В статье 24 пункт 1 слова «на свободу труда» заменить словами «право на труд», что будет соответствовать статье 25 ратифицированной нашей страной Всеобщей декларации прав человека и пункту 3 статьи 4 действующей Конституции РК. Дело в том, что по нашей Конституции международные договоры имеют приоритет над национальным законодательством. И если трактовка расходится с ними, то должны действовать нормы международных договоров. Ратифицировав Всеобщую декларацию прав человека, мы не внесли поправки в Закон о труде.

В статье 51 Конституции указать, что выборы депутатов Мажилиса осуществляются равными долями по пропорциональной и мажоритарной системам. То есть 50 процентов по партийным спискам, и 50 процентов — по одномандатным округам, в которых могут участвовать любой беспартийный гражданин. Тогда будет реализовано конституционное право каждого быть избранным в Парламент.

В статье 72 пункт 2 изложить в следующей редакции «Конституционный совет рассматривает обращения граждан и судов в случаях, установленный статье 78 Конституции». Здесь добавляется слово «граждан». Дело в том, что во многих странах любой гражданин может обратиться в Конституционный совет, или Конституционный суд. У нас такое право есть только у президента, премьер-министра, председателей Сената и Мажилиса, 1/5 депутатов Парламента и у судей.

Пункт 1 статьи 79 добавить следующие слова: «судьи избираются всеобщим прямым тайным голосованием». Сейчас их назначают. Вот и получается, что, кто их назначает, тому они и отдают предпочтение при принятии решений. Если бы судьи избирались и люди бы имели право их отзыва, то нарушений в судебной системе было бы меньше.

Статья 83 посвящена прокуратуре. Она звучит так «Прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за точным и единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на территории Республики». Я предлагаю добавить после этих слов: «и принимает действенные меры по выявлению и устранению любых нарушений законности». Боюсь, что без них наша прокуратура все чаще будет отправлять нас в суды. Как это было в эпопее со счетчиками электричества, которые устанавливала компания «Караганды Жарык».

Вторую часть пункт 4 статьи 87 я предлагаю изложить в такой редакции: «Акимы иных административно-территориальных единиц избираются на должности всеобщим прямым тайным голосованием гражданами». Речь идет об акимах городов, районов и сельских поселений. Полагаю, что акимов областей еще рано выбирать, их должен назначать глава государства. А все остальных пора уже выбирать. Хватит говорить о том, что мы недостаточно созрели для демократии. Люди должны иметь право отзыва и выражения недоверия акимам. Вот тогда они и будут служить людям. И норму о том, что президент страны вправе по своему усмотрению освобождать акимов от должности дополнить так: «при утрате доверия, нарушении законодательства и невыполнении должностных обязанностей».