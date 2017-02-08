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Известный в Караганде общественник предлагает внести поправки в Конституцию Казахстана
Дмитрий Бойко одобряет идею главы государства о перераспределении полномочий между ветвями власти. Общественник, проштудировал Конституцию Казахстана, предлагает внести в нее некоторые поправки. Дмитрий Макарович считает, что народ должен выбирать и акимов всех уровней, кроме областных. Это будет очередной шаг к демократии. Ниже публикуем все предложения, которые озвучил карагандинский общественник.
— Я в целом одобряю идею президента страны по перераспределению полномочий между ветвями власти. Я убежден, что для дальнейшей демократизации общественной жизни нужны существенные поправки в Конституцию и особенно в законодательство страны по расширению полномочий народа, как единственного источника государственной власти. Это не нашло никакого отражения в предлагаемых поправках в Конституцию.
Формулировки пунктов 1 и 2 статьи 3 Конституции о народе, как единственном источнике государственной власти, не подкреплены его действенными полномочиями. Его воля и мнение в настоящее время практически не оказывают никакого влияния на большинство сторон жизни государства. Формирование исполнительной и судебной ветвей власти, которое является краеугольным принципом демократии, происходит без ведома граждан. До сих пор нет закона о местных референдумах, о порядке отзыва депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. Население страны лишено возможности прямо обращаться в Конституционный совет. Действующая система выборов в Парламент лишает конституционного права более 7 миллионов беспартийных казахстанцев быть избранными в Мажилис и в Сенат. С учетом вышеизложенного предлагаю в пункте 2 статьи 1 и пункте 2 статьи 3 Конституции после слов «на республиканском» и «республиканский» дополнить словами «местном» и «местный».
Пункт 1 статьи 5 дополнить словами «не допускается слияние государственных и общественных институтов». Раньше такая норма была. Но после того, как партия «Нур Отан» заняла доминирующее положение, ее изъяли. Получается так, что все акимы областей, городов и районов являются руководителями филиалов партии «Нур Отан». Они подбирают кандидатов в депутаты. Я напомню, что маслихаты у нас на 90 процентов однопартийные. Это совершенно не способствует процессу демократии. Я предлагаю, чтобы акимы, которые являются председателями филиалов партии Нур Отан, после их назначения приостанавливали свое членство в партии.
В статье 24 пункт 1 слова «на свободу труда» заменить словами «право на труд», что будет соответствовать статье 25 ратифицированной нашей страной Всеобщей декларации прав человека и пункту 3 статьи 4 действующей Конституции РК. Дело в том, что по нашей Конституции международные договоры имеют приоритет над национальным законодательством. И если трактовка расходится с ними, то должны действовать нормы международных договоров. Ратифицировав Всеобщую декларацию прав человека, мы не внесли поправки в Закон о труде.
В статье 51 Конституции указать, что выборы депутатов Мажилиса осуществляются равными долями по пропорциональной и мажоритарной системам. То есть 50 процентов по партийным спискам, и 50 процентов — по одномандатным округам, в которых могут участвовать любой беспартийный гражданин. Тогда будет реализовано конституционное право каждого быть избранным в Парламент.
В статье 72 пункт 2 изложить в следующей редакции «Конституционный совет рассматривает обращения граждан и судов в случаях, установленный статье 78 Конституции». Здесь добавляется слово «граждан». Дело в том, что во многих странах любой гражданин может обратиться в Конституционный совет, или Конституционный суд. У нас такое право есть только у президента, премьер-министра, председателей Сената и Мажилиса, 1/5 депутатов Парламента и у судей.
Пункт 1 статьи 79 добавить следующие слова: «судьи избираются всеобщим прямым тайным голосованием». Сейчас их назначают. Вот и получается, что, кто их назначает, тому они и отдают предпочтение при принятии решений. Если бы судьи избирались и люди бы имели право их отзыва, то нарушений в судебной системе было бы меньше.
Статья 83 посвящена прокуратуре. Она звучит так «Прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за точным и единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на территории Республики». Я предлагаю добавить после этих слов: «и принимает действенные меры по выявлению и устранению любых нарушений законности». Боюсь, что без них наша прокуратура все чаще будет отправлять нас в суды. Как это было в эпопее со счетчиками электричества, которые устанавливала компания «Караганды Жарык».
Вторую часть пункт 4 статьи 87 я предлагаю изложить в такой редакции: «Акимы иных административно-территориальных единиц избираются на должности всеобщим прямым тайным голосованием гражданами». Речь идет об акимах городов, районов и сельских поселений. Полагаю, что акимов областей еще рано выбирать, их должен назначать глава государства. А все остальных пора уже выбирать. Хватит говорить о том, что мы недостаточно созрели для демократии. Люди должны иметь право отзыва и выражения недоверия акимам. Вот тогда они и будут служить людям. И норму о том, что президент страны вправе по своему усмотрению освобождать акимов от должности дополнить так: «при утрате доверия, нарушении законодательства и невыполнении должностных обязанностей».
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Бойко уже не дееспособный пенсионер во всем мире не когда не было и не будет честных выбор
Во всем мире все продается и покупается
Вон даже амерекосы говорят что не выбирали они Трампа что это Путин за них сделал Выбор
vas
08 февраля, 2017 в 15:00
Да, только народ!
...
08 февраля, 2017 в 15:08
«Дмитрий Бойко одобряет идею главы государства о перераспределении полномочий между ветвями власти. »
Дмитрий Макарович, что же Вы так наивны-то? За разговорами о «демократизации» и «перераспределении полномочий», Вы не увидели самого главного, СУТИ, изменений в конституцию, а именно:
Хотят внести поправки ГАРАНТИРУЮЩИЕ сохранение собственности в руках семьи. Конституционный запрет на всякие виды конфискации имущества и пересмотр итогов приватизации.
Читайте сами:
«Статья 26, подпункты 1 и 2:
1. Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество.
2. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом.
Предполагаются поправки
Подпункты 1 и 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
1. Каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество.
2. Право собственности неприкосновенно. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. Не допускается принятие законов и иных правовых актов, ограничивающих или лишающих права собственности на имущество, приобретенное законным путем, если иное не предусмотрено Конституцией.
»
Обратите внимание, раньше право собственности конституцией закреплялось только за «ГРАЖДАНАМИ» республики. Теперь закрепляется за КАЖДЫМ, господа Китайцы — просим Вас за нашими землями — конституция теперь гаранитирует Вашу собственность.
И второе.
» Не допускается принятие законов и иных правовых актов, ограничивающих или лишающих права собственности на имущество, приобретенное законным путем, если иное не предусмотрено Конституцией.»
Иными словами, все статьи Уголовного кодекса, предусматривающие конфискацию имущества — теперь неконституционны и после принятия конституции будут изменены (отменены).
Т.е. это более надёжные гарантии Семье, что через суд никто у них ничего не конфискует.
Самое интересное, что право собственности гарантируется и защищается конституцией значительно БОЛЕЕ ЖЕСТЧЕ, чем скажем, право на проведение собраний, митингов, мирных шествий, свободу передвижения и т.п. там конституция разрешает принимать законы ограничивающие это право.
Причем принятие законов ограничивающих основные права человека (свобода слова, митингов, шествий, перемещения) конституция никак не ограничивает.
Что же касается права собственности — там конституция конкретно запрещает даже принятие законов, которые хоть как-то могут это право ограничить…
Вот такое «правовое», «демократическое» государство…
Хрупкий орех
08 февраля, 2017 в 15:13
Да мы все одобряем! Тем более что сам Президент идею выдвинул. То что можно — одобряем, то что нельзя — не одобряем! Кто-то одобряет громче всех! Но в целом все одобряем!
cdcdc
08 февраля, 2017 в 15:34
Дмитрий Макарович, ну а если уж на то пошло и мы с Вами решили помечтать, то давайте тогда уже раскатывать губу по полной.
Необходимо изменить Статью 32.
сейчас она звучит так:
«Статья 32
Граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Пользование этим правом может ограничиваться законом в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц.
»
Необходимо принять в редакции:
«Статья 32
1. Граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
2. Запрещается принимать законы ограничивающие право мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, за исключением ограничений в условиях чрезвычайного или военного положения.
3. При реализации права мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, граждане должны соблюдать общественный порядок, санитарные нормы, права и свободы других лиц.»
Помечтаем, всё равно Власти плевать на наше мнение.
Хрупкий орех
08 февраля, 2017 в 15:38
Кроме того, необходимо вернуть в конституцию такое понятие как Конституционный суд РК.
В который могли бы обращаться суды, прокуратура, адвокаты и общественные объединения для конституционной оценки тех или иных законов, правовых норм, государственных актов и решений судов…
Конституционный суд должен иметь право отменить любой закон, государственный нормативный акт или решение суда, которые противоречат конституции РК.
Помечтаем…
Хрупкий орех
08 февраля, 2017 в 15:48
Так же считают 99%остальных граждан!
andrey
08 февраля, 2017 в 16:03