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и в липких тарелках
Наша читательница обратилась в редакцию с жалобой на кафе, расположенное на втором этаже рынка «Алтын Арба».
— Рынок сделали очень хорошо, — говорит она. — Там уютно, чисто светло, удобно. Но вот в кафе наверху у них мне подали липкую, недомытую тарелку и положили булочку голыми руками. Вот это так и должно быть? Почему у нас, даже если желают что-то хорошее, то обязательно испортят?
После демонстрации такого уровня сервиса, карагандинка покинула кафе голодной.
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Подумаешь, на ваших глазах сделали то, что делают на кухне. Думаете там в перчатках готовят? Вас смутило только то, что вы это увидели? Или вы всерьез полагали, что на кухне к пище прикасается только стерильный инструмент?
sun
08 февраля, 2017 в 17:07
Вы вообще зачем на базаре едите? Странно, однако
....
08 февраля, 2017 в 17:34
И вообще, чтобы вам не подавали пищу руками, не помытыми после посещения места для отправления естественных нужд, то готовьте дома.А на базаре голод можно утолить водой в бутылочке
....
08 февраля, 2017 в 17:37
Ну и сказали бы это на месте, или жалобную книгу попросили бы. Что за проблемы? из-за каждого мало-мальского события раздувать проблему.
Лиза
08 февраля, 2017 в 17:50
А Вы всерьез думаете,что такое только в Алтын-арбе??? огорчу Вас…. Посуда будет помыта чисто,но всё остальное имеет место и в дорогих пафосных заведениях. Особенно в тех,где хозяева вложившись в затейливый интерьер экономят на зарплате сотрудников. Я долгое время проработала в едо-питейных заведениях и знаю о чем говорю. В подобных кафешках посудомойщица получает гроши за минимум 10-часовой рабочий день,как вы думаете кто будет работать там? В дорогих заведениях не лучше,посудомойщицы за 14-15 часовую смену получают 2-2,5 тысячи,кух.работники немногим больше. А есть заведения,где две обязанности на одном человеке за одну зарплату. Как вы думаете кто такое выдержит? Лучше не видеть кто в кафешках убирает и моет посуду…
татьяна
08 февраля, 2017 в 19:06