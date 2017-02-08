В кафе на рынке «Алтын Арба» еду подают голыми руками

и в липких тарелках

Наша читательница обратилась в редакцию с жалобой на кафе, расположенное на втором этаже рынка «Алтын Арба».

— Рынок сделали очень хорошо, — говорит она. — Там уютно, чисто светло, удобно. Но вот в кафе наверху у них мне подали липкую, недомытую тарелку и положили булочку голыми руками. Вот это так и должно быть? Почему у нас, даже если желают что-то хорошее, то обязательно испортят?

После демонстрации такого уровня сервиса, карагандинка покинула кафе голодной.