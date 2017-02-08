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«Помните, безопасный пропуск талых и паводковых вод зависит только от Вас»
Управление по ЧС Караганды обращается к жителям частного сектора. ЧСники призывают карагандинцев подготовиться к наступлению весенних паводков. Чтобы уменьшить возможный вред от талых вод необходимо:
– произведите максимальную уборку снега во дворе и прилегающей территории с вывозом на безопасное место;
— для обеспечения беспрепятственного оттока талых вод, особое внимание уделите своевременной прочистке системы ливнеприемников, арыков, канав, водопропускных труб и водоотводных устройств;
— проведите уборку снега от фундамента и стен здания, чтобы талая вода не проникала в конструкцию дома;
— во избежание протечки воды с кровли здания, обеспечьте достаточный отток талых вод путем уборки льда и снега с крыш;
— в случае возникновения угрозы подтопления уберите электроинструменты, бытовую технику и ценные предметы на верхние этажи, чтобы защитить их от возможного ущерба;
— во избежание несчастного случая, пожара заблаговременно проведите ревизию исправности электрозащитных приборов, агрегатов.
«Помните, безопасный пропуск талых и паводковых вод зависит только от Вас и организованной помощи Ваших соседей»! — обращается УЧС Караганды.
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Акимат снял себя ответственность за потопления через ЧС путем выдачи ЦУ
Телезритель
08 февраля, 2017 в 16:14